Zašto bošnjačkim aktivistima smeta kampanja o stradanju Srba?

Aktivistkinja Ajla Kuduzović od rimskih institucija traži da se od kampanje ograde, dok je Cerić naziva lažima i propagandom, a Republiku Srpsku „manjim bosanskim entitetom Er-es“. Iz Memorijalnog centra poručuju, kampanja nije ni politička provokacija, ni negiranje žrtava drugih naroda.

"Kada pričamo o negativnim komentarima, oni koji zlonamjerno tumače sve ono što smo prikazali, sve te izjave su lišene činjenica i istine, elementarne pristojnosti ja bih rekao i one su vrlo licemjerne i kao takve udaljavaju nas od bilo kakve ideje da je ovdje moguća funkcionalna BiH“, rekao je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, Denis Bojić.

Tražimo pravo na ravnopravnost, da naš i glas naših žrtava bude saslušan i da srpsko stradanje dobije svoje mjesto u evropskoj i svjetskoj kulturi pamćenja, jasan je Bojić.

"Republika Srpska ima jasan odgovor na sve to, Republika Srpska ima jasnu misiju, njena misija je da je naše stradanje kao najsnažniji i najvažniji dio našeg identiteta da bude međunarodno priznato, međunarodno vidljivo i da na jedan ravnopravan način prikazujemo širom svijeta šta nam se dešavalo“, rekao je Bojić.

U BiH se pokušava nametnuti narativ prema kojem su samo Bošnjaci bili žrtve rata, a aktuelna politika prema srpskim žrtvama sada je potpuno ogoljena, ocjena je ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Oni iz političkog Sarajeva i bivšeg poglavara Islamske zajednice u BiH uvijek ćete čuti da je nešto propaganda kada je u pitanju srpska strana i srpske žrtve, srpska suza ne treba da postoji, srpska majka ne treba da žali svoje stradale. Niko neće govoriti šta se desilo u Podrinju, na drugim stratištima, Sarajevu“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.

Prvi put u istoriji, srpsko stradanje je na naslovnim stranama italijanskih i evropskih medija. O kampanji su izvještavali „Il đornale“, „Il tempo“, „Libero kvotidijano“, „Afaritalijani“ i „KOSMO“. U tekstovima se naglašava da kampanja nastoji da srpsko istorijsko iskustvo predstavi izvan političkih tumačenja i stereotipa.

Upravo na svjedočanstvima ljudi Memorijalni centar zasniva značajan dio svog rada. Do sada je prikupljeno više od 1.500 audio-vizuelnih svjedočanstava.