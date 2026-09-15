Šarčević pojasnio Trivićevoj: Ozbiljna politika počinje poznavanjem ustava i procedura, sve ostalo je improvizovanje

Prije nego što počne dijeliti lekcije i tražiti odgovore od drugih, Jelena Trivić bi trebalo da nauči osnovne procedure rada Predsjedništva BiH, istakao je savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Đorđe Šarčević.

Komentarišući izjavu Jelene Trivić u kojoj pita srpskog člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović "zašto ne sazove sjednicu Predsjedništva BiH i spriječi diplomatsko divljanje Elmedina Konakovića" i da, kako kaže, sa vetom dođe u Narodnu skupštinu Republike Srpske, Šarčević je rekao za Srnu da se mehanizam zaštite vitalnog interesa ne pokreće unaprijed, niti na osnovu pretpostavke da bi neko mogao biti preglasan.

- On se može pokrenuti tek nakon što Predsjedništvo donese odluku, kada član Predsjedništva koji je preglasan može proglasiti odluku destruktivnom po vitalni interes entiteta. To nisu stvar političkog tumačenja, već jasno propisane ustavne i poslovničke procedure - pojasnio je Šarčević Trivićevoj.

Takođe, naglasio je on, svaki član Predsjedništva može zatražiti održavanje vanredne sjednice, ali sjednicu saziva predsjedavajući Predsjedništva BiH, a tu funkciju trenutno obavlja Denis Bećirović.

- Zato bi, prije nego što počne postavljati pitanja Željki Cvijanović i tražiti od nje da objašnjava ono što je jasno propisano Ustavom i Poslovnikom, Jelena Trivić trebalo da nauči kako funkcioniše institucija o kojoj govori. Ozbiljna politika počinje poznavanjem Ustava i procedura. Sve ostalo je političko improvizovanje - ocijenio je Šarčević.

Ali, dodao je on, od samoproglašene predsjednice se i ne može očekivati ništa drugo nego da zamišlja neki svoj imaginarni ustav i nepostojeće procedure.

- Vjerovatno je frustrirana zbog toga što ju je Draško Stanivuković preduhitrio u namjeri da se prije izbora samoproglasi za premijera. Još ima prostora da se samoproglasi za predsjednika skupštine, ali prije toga mora da pređe cenzus i osvoji poslanički mandat, što će joj vjerovatno biti neostvarivo - zaključio je Šarčević, prenosi Srna