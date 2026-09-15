Potvrđena optužnica protiv Vojina Mijatovića

Posebno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal potvrdilo je optužnicu protiv ministra u Vladi FBiH Vojina Mijatovića (SDP), kao i Nevzeta Sefe, Adisa Fajića, Bojana Lazića i Haruna Mlive zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja.

Optužnica je potvrđena i protiv kompanije "38X Venčurs" zbog Zloupotrebe položaja.

"Prema navodima optužnice koju je 4. 9. 2026. godine sudu podnio Posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (Posebno odjeljenje tužilaštva), navedenim optuženim fizičkim licima se stavlja na teret da su, u vremenskom periodu od januara do septembra 2025. godine, po prethodnom dogovoru, kao saizvršioci, u namjeri da omoguće pribavljanje protivpravne imovinske koristi pravnom licu '38X Venčurs' d.o.o. Sarajevo, kao nosiocu poslova i ugovorenih prava i obaveza, u ime i za račun pravnog subjekta Konzorcij 'TEHSTARS SARAJEVO', pogodovali na javnom konkursu kroz izbor korisnika dijela grant sredstava tekućih transfera za 2025. godinu u vidu dobijanja bespovratnih novčanih sredstava od Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta, u novčanom iznosu od 997.363,80 KM", naveli su iz Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH.

Optužnica je potvrđena nakon što je sud ispitao dokaze koje je dostavilo tužilaštvo i utvrdio da su ispunjeni zakonski uslovi za potvrđivanje optužnice, uključujući postojanje osnovane sumnje o počinjenju krivičnog djela. Predmet će biti dodijeljen sudećem vijeću Posebnog odjeljenja suda, koje će provesti glavni pretres.