Prvi snimci sa mjesta ubistva kod Ivanjice: Porodica i komšije ispred kuće u kojoj je nađeno tijelo

Na prvim snimcima i fotografijama sa lica mjesta vide se potresni prizori, a jake policijske snage su i dalje prisutne.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, na tijelu su uočene povrede nastale od dva metka ispaljena u predjelu glave. Muškarac je živio sam. Ispred kuće su se okupili porodica, prijatelji, komšije i poznanici, piše Blic.

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Na licu mjesta je policija, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ovog događaja.