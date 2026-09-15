Prvi snimci sa mjesta ubistva kod Ivanjice: Porodica i komšije ispred kuće u kojoj je nađeno tijelo

Autor:ATV redakcija
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U selu Opaljenik kod Ivanjice pronađeno je tijelo M. P. (41).
Na prvim snimcima i fotografijama sa lica mjesta vide se potresni prizori, a jake policijske snage su i dalje prisutne.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, na tijelu su uočene povrede nastale od dva metka ispaljena u predjelu glave. Muškarac je živio sam. Ispred kuće su se okupili porodica, prijatelji, komšije i poznanici, piše Blic.
Srbija
Užas u selu Opaljenik: Pronađeno tijelo sa dvije prostrelne rane na glavi
Na licu mjesta je policija, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ovog događaja.
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