Logo

Podijeljeno 40 auto-sjedalica za bebe rođene u ovoj godini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 16:24

Komentari:

0
У Градској управи у Фочи данас је подијељено 40 ауто-сједалица родитељима беба рођених у овој години.
Foto: Srna

U Gradskoj upravi u Foči danas je podijeljeno 40 auto-sjedalica roditeljima beba rođenih u ovoj godini.

Ova mjera podrške rađanju u Foči je uvedena 2024. godina, a za sada je u ovoj godini podijeljeno ukupno 77 sjedalica, sa 37 u prvoj isporuci prije dva mjeseca.

Jedan od roditelja Bojan Perišić preuzeo je auto-sjedište za bebu Helenu, rođenu prije mjesec dana.

"Pomoć će dobro doći", rekao je Perišić.

Načelnik gradskog Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Vladimir Kulić naveo je da će do kraja godine biti odrganizovana još jedna podjela auto-sjedalica.

"Cilj je da se poveća bezbjednost i zaštite najmlađi učesnici u saobraćaju, te da se finansijski pomogne roditeljima", rekao je Kulić.

Pojedinačna vrijednost auto-sjedalice je oko 200 KM, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Foča

Auto-sjedalica

donacija

podrška mladima

bebe

Djeca

Komentari (0)

Više iz rubrike

Најновије вијести и актуелности из Сарајева. Пратите сва дневна дешавања, извештаје, политичке и друштвене приче на АТВ порталу.

Gradovi i opštine

Građani FBiH o bojkotu srpskih proizvoda: Kupujemo ono što je jeftinije

6 h

1
Млади из Зворника и Малог Зворника који су се данас састали на мосту краља Александра Првог Карађорђевића поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Gradovi i opštine

Susret mladih na mostu: Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

7 h

0
Њива

Gradovi i opštine

Prilika za građane: Grad prodaje zemljište

8 h

0
Источно Сарајево: Откривена биста академика Војислава Максимовића

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo: Otkrivena bista akademika Vojislava Maksimovića

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

29

Bilećani protiv solara

19

28

Manuel Nojer dobio nasljednika na golu Njemačke

19

25

Zašto bošnjačkim aktivistima smeta kampanja o stradanju Srba?

19

20

„Konakovićevi potezi zlonamjerni“

19

16

Skandal u Njemačkoj: Umjesto deportacije, opasni migranti sa Balkana ostali u zemlji

Trenutno na programu

16:50

Najbolje iz ATV jutra

jutarnji program

17:10

Centar dana

lajfstajl

18:55

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

19:43

Sport

sportski program

19:50

Marketing

marketing

19:55

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

Stanje na graničnim prelazima