Podijeljeno 40 auto-sjedalica za bebe rođene u ovoj godini

Autor:ATV redakcija
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U Gradskoj upravi u Foči danas je podijeljeno 40 auto-sjedalica roditeljima beba rođenih u ovoj godini.
Ova mjera podrške rađanju u Foči je uvedena 2024. godina, a za sada je u ovoj godini podijeljeno ukupno 77 sjedalica, sa 37 u prvoj isporuci prije dva mjeseca.
Jedan od roditelja Bojan Perišić preuzeo je auto-sjedište za bebu Helenu, rođenu prije mjesec dana.
"Pomoć će dobro doći", rekao je Perišić.
Načelnik gradskog Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Vladimir Kulić naveo je da će do kraja godine biti odrganizovana još jedna podjela auto-sjedalica.
"Cilj je da se poveća bezbjednost i zaštite najmlađi učesnici u saobraćaju, te da se finansijski pomogne roditeljima", rekao je Kulić.
Pojedinačna vrijednost auto-sjedalice je oko 200 KM, prenosi Srna.
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