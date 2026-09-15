Prilika za građane: Grad prodaje zemljište

Autor:ATV redakcija
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Za sve koji razmišljaju o kupovini zemljišta na području Konjica otvorila se nova prilika.
Grad Konjic oglasio je prodaju zemljišta u katastarskoj opštini Borci, a zainteresovani kupci ponude mogu dostaviti do 25. septembra 2026. godine.
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Predmet prodaje su različite kategorije zemljišta na području K.O. Borci, i to voćnjak četvrte klase, livade druge, treće i četvrte klase, kao i pašnjak treće klase.
Riječ je o javnoj prodaji zemljišta koju je oglasio Grad Konjic, a oglas je objavljen 11. septembra.
Prilika za kupovinu zemljišta u Borcima
Oglas bi posebno mogao biti zanimljiv stanovnicima Konjica i okolnih mjesta, ali i svima koji traže zemljište na području Boraca.
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Borci su smješteni na području između Konjica, Boračkog jezera i Glavatičeva, zbog čega zemljište na ovom području može biti interesantno kako lokalnom stanovništvu tako i ljudima koji traže parcelu izvan gradske zone.
Prema objavljenom oglasu, prodaja obuhvata slobodno zemljište i nekretnine, dok zainteresovani prije dostavljanja ponude treba da provjere detaljne uslove prodaje, podatke o parcelama i dokumentaciju.
Zainteresovani za kupovinu zemljišta u Borcima kod Konjica nemaju mnogo vremena za odluku.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25. septembar 2026. godine.
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Potencijalnim kupcima preporučuje se da prije prijave detaljno provjere lokaciju i stanje konkretnih parcela, mogućnost pristupa, zemljišnoknjižne podatke, kao i sve uslove navedene u javnom oglasu.
Javni poziv za prodaju zemljišta objavljen je i među aktuelnim oglasima Grada Konjica.
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