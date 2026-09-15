Neuredni ste ili genije? Poslodavci lude za ovom skrivenom osobinom

Naizgled bezazlena jutarnja navika ili njen izostanak mogla bi da otkrije jednu od najtraženijih osobina u savremenom poslovnom svijetu.

Ljudi koji ne namještaju krevet, iako često etiketirani kao neuredni, prema psiholozima mogu da budu kreativniji i skloniji inovativnom razmišljanju.

Ovakav zaključak potkrepljuje studija objavljena u časopisu „Psychological Science”, koju je sprovela istraživačica Kejtlin Vohs sa Univerziteta u Minesoti. Istraživanje pokazuje da nered u okruženju može stimulisati određene kognitivne procese, dok uredni prostori podstiču opreznije i konvencionalnije donošenje odluka.

Namještanje kreveta

Kako se navodi u studiji, boravak u neurednom prostoru „generiše ono što je kompanijama, industriji i društvu potrebno u većoj mjeri – kreativnost”. Istraživači objašnjavaju da takvo okruženje podstiče odstupanje od ustaljenih obrazaca ponašanja i rigidnih rutina, što može dovesti do stvaranja novih ideja i inovacija.

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Drugim riječima, nepospremljen krevet ne mora nužno biti znak ljenosti ili nediscipline, već može ukazivati na fleksibilniji način razmišljanja – osobinu koju mnogi poslodavci danas posebno cijene.

S druge strane, osobe koje osjećaju snažnu potrebu da svakog jutra namjeste krevet često teže redu i kontroli. Stručnjaci navode da se kod njih češće javlja perfekcionizam, kao i nelagoda u situacijama koje odstupaju od jasno definisanih obrazaca.

Ipak, psiholozi naglašavaju da nijedan pristup nije „ispravan” ili „pogrešan”. Riječ je o različitim stilovima funkcionisanja – dok jedni bolje funkcionišu u strukturi i redu, drugi upravo u blagom haosu pronalaze prostor za kreativnost i nove ideje, što im može donjeti prednost u modernom poslovnom okruženju, piše Blic.