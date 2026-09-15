Gugl pod istragom zbog 500.000 lažnih naloga povezanih sa dojavama o bombama

Indijska policija ispitaće kompaniju Gugl zbog nedostatka zaštitnih mehanizama nakon razbijanja kriminalne mreže koja je otvorila i upravljala sa 513.847 lažnih "Dži mejl" naloga za slanje lažnih prijetnji bombama državnim institucijama, izjavio je zvaničnik za borbu protiv kibernetičkog kriminala u policiji Gudžarata Vivek Bheda.

"Razmjere korištenja lažnih `Dži mejl` naloga su bez presedana. Pisaćemo `Guglu` i zatražiti da izmijeni određene politike kako se zaštitni mehanizmi ne bi mogli zaobići", rekao je Bheda.

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On je dodao da policija planira da uskoro i formalno označi "Gugl" kao predmet istrage.

Policija u zapadnoj pokrajini Gudžarat razbila je ove sedmice mrežu za koju navodi da je slala prijetnje bombama i uhapsila dva lica, pri čemu je otkriveno 513.847 lažnih "Dži mejl" naloga i lozinki koje su korišćene od 2022. godine.

(Srna)