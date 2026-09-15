Gugl pod istragom zbog 500.000 lažnih naloga povezanih sa dojavama o bombama

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Indijska policija ispitaće kompaniju Gugl zbog nedostatka zaštitnih mehanizama nakon razbijanja kriminalne mreže koja je otvorila i upravljala sa 513.847 lažnih "Dži mejl" naloga za slanje lažnih prijetnji bombama državnim institucijama, izjavio je zvaničnik za borbu protiv kibernetičkog kriminala u policiji Gudžarata Vivek Bheda.
"Razmjere korištenja lažnih `Dži mejl` naloga su bez presedana. Pisaćemo `Guglu` i zatražiti da izmijeni određene politike kako se zaštitni mehanizmi ne bi mogli zaobići", rekao je Bheda.
Fudbal
Sjajne vijesti: Beograd domaćin elitnog fudbalskog takmičenja
On je dodao da policija planira da uskoro i formalno označi "Gugl" kao predmet istrage.
Policija u zapadnoj pokrajini Gudžarat razbila je ove sedmice mrežu za koju navodi da je slala prijetnje bombama i uhapsila dva lica, pri čemu je otkriveno 513.847 lažnih "Dži mejl" naloga i lozinki koje su korišćene od 2022. godine.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
53 min1
Srbija
58 min0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Nauka i tehnologija
21 h0
Nauka i tehnologija
21 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
2 d0
Najnovije
Najčitanije
12
37
12
36
12
35
12
24
12
24
Trenutno na programu