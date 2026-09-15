Kovačević: Sloboda je naša najveća pobjeda - da slavimo svoje praznike pod našom srpskom trobojkom

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Sloboda je naša najveća pobjeda, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
- Sloboda da budemo svoji na svome, da budemo zajedno, jedinstveni i snažni, da slavimo svoje praznike pod našom srpskom trobojkom - napisao je Kovačević na Iksu.
BiH
Karan: Zabrana preleta premijeru Srbije - čin privatizacije institucija BiH
On je naglasio da je najbolje vrijeme za Srpsku, Srbiju i cijeli srpski narod pred nama.
- Jedinstvo i sloga su naša najveća snaga - poručio je Kovačević.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznuje se danas, 15. septembra, u Republici Srpskoj i Srbiji, a ustanovljen je u znak njegovanja jedinstva srpskog naroda i nacionalnih simbola, kao i sjećanja na proboj Solunskog fronta.
Praznuje se od 2020. godine, a cilj je prije svega osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj ali i jačanje kulta nacionalne zastave.
Sloboda je naša najveća pobjeda!— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) September 15, 2026
Sloboda da budemo svoji na svome, da budemo zajedno, jedinstveni i snažni, da slavimo svoje praznike.
Pod našom srpskom trobojkom.
Najbolje vrijeme za Srpsku, Srbiju i cijeli srpski narod je pred nama. Jedinstvo i sloga su naša najveća snaga. pic.twitter.com/6cMyIuvEHi
Centralna svečanost održana je sinoć u Banjaluci u prisustvu zvaničnika Republike Srpske i Srbije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
BiH
1 h0
Banja Luka
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h4
Najnovije
Najčitanije
12
46
12
40
12
37
12
36
12
35
Trenutno na programu