Kovačević: Sloboda je naša najveća pobjeda - da slavimo svoje praznike pod našom srpskom trobojkom

Sloboda je naša najveća pobjeda, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

- Sloboda da budemo svoji na svome, da budemo zajedno, jedinstveni i snažni, da slavimo svoje praznike pod našom srpskom trobojkom - napisao je Kovačević na Iksu.

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On je naglasio da je najbolje vrijeme za Srpsku, Srbiju i cijeli srpski narod pred nama.

- Jedinstvo i sloga su naša najveća snaga - poručio je Kovačević.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznuje se danas, 15. septembra, u Republici Srpskoj i Srbiji, a ustanovljen je u znak njegovanja jedinstva srpskog naroda i nacionalnih simbola, kao i sjećanja na proboj Solunskog fronta.

Praznuje se od 2020. godine, a cilj je prije svega osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj ali i jačanje kulta nacionalne zastave.

Sloboda je naša najveća pobjeda!



Sloboda da budemo svoji na svome, da budemo zajedno, jedinstveni i snažni, da slavimo svoje praznike.



Pod našom srpskom trobojkom.



Najbolje vrijeme za Srpsku, Srbiju i cijeli srpski narod je pred nama. Jedinstvo i sloga su naša najveća snaga. pic.twitter.com/6cMyIuvEHi — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) September 15, 2026

Centralna svečanost održana je sinoć u Banjaluci u prisustvu zvaničnika Republike Srpske i Srbije.