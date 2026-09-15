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Kovačević: Sloboda je naša najveća pobjeda - da slavimo svoje praznike pod našom srpskom trobojkom

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15.09.2026 11:30

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Sloboda je naša najveća pobjeda, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

- Sloboda da budemo svoji na svome, da budemo zajedno, jedinstveni i snažni, da slavimo svoje praznike pod našom srpskom trobojkom - napisao je Kovačević na Iksu.

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On je naglasio da je najbolje vrijeme za Srpsku, Srbiju i cijeli srpski narod pred nama.

- Jedinstvo i sloga su naša najveća snaga - poručio je Kovačević.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznuje se danas, 15. septembra, u Republici Srpskoj i Srbiji, a ustanovljen je u znak njegovanja jedinstva srpskog naroda i nacionalnih simbola, kao i sjećanja na proboj Solunskog fronta.

Praznuje se od 2020. godine, a cilj je prije svega osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj ali i jačanje kulta nacionalne zastave.

Centralna svečanost održana je sinoć u Banjaluci u prisustvu zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

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Radovan Kovačević

Republika Srpska

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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