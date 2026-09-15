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Inspekcija napisala više od 27.000 KM kazni: ''Češljali'' pekare, ugostiteljske objekte

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15.09.2026 11:13

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Foto: ATV

Inspektori Poreske uprave FBiH su na području Mostara, Čapljine, Jablanice, Prozor-Rame i Konjica izvršili 35 inspekcijskih nadzora i izrekli kazne u ukupnom iznosu od 27.600 KM.

Nadzori su izvršeni kod poreskih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti.

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Kako su naveli iz inspekcije, predmet kontrola bila je provjera poštovanja odredbi Zakona o Poreskoj upravi FBiH, Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreskih propisa.

Tokom inspekcijskih nadzora zatečena su 22 prijavljena radnika, osam neprijavljenih radnika, osam objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, osam obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 14 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, poput angažovanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je pet objekata, a u 14 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 27.600 KM.

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Poreska uprava FBiH – Kantonalna poreska kancelarija Mostar nastaviće sprovoditi inspekcijske nadzore i u narednom periodu. Stoga se poreski obveznici pozivaju da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima.

(Crna-Hronika)

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FBiH

Inspekcija

Kazna

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