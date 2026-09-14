Nivo vode 12 centimetara od kritične granice za snabdijevanje Sarajeva

Iz javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ objavili su snimak ključnog izvorišta Bačevo, koje vodom snabdijeva više od 400.000 građana Sarajeva, upozorivši na izuzetno ozbiljnu situaciju na terenu.

Posebno su se osvrnuli na nivo u bunarima KB1 i KB8, iz kojih se voda putem pumpnih agregata transportuje u Pumpnu stanicu i rezervoar Bačevo, a potom dalje prema distributivnom sistemu grada.

Na snimku sa izvorišta Bačevo jasno se može vidjeti trenutno stanje nivoa vode u pomenutim bunarima.

„Na bunaru KB1 trenutno je izmjeren nivo vode od 312 cm, dok se nivo na kojem dolazi do zaštitnog isključenja, odnosno 'ispadanja' pumpnog agregata, nalazi na dubini od tri metra. To znači da je trenutni nivo vode svega 12 cm iznad kritične kote na kojoj može doći do aktiviranja zaštite i prestanka rada pumpnog agregata. Situacija na bunaru KB8 takođe zahtijeva posebnu pažnju. Trenutni nivo vode iznosi 117 cm, dok se pumpni agregat nalazi na dubini od jednog metra, odnosno trenutni nivo vode je svega 17 cm iznad kritičnog nivoa“, naveli su.

S obzirom na izuzetno malu razliku između trenutnog i kritičnog nivoa vode, postoji mogućnost aktiviranja zaštitnog sistema pumpnih agregata ukoliko dođe do daljeg pada nivoa.

U tom slučaju može doći do automatskog isključenja pumpe i prestanka njenog rada, što bi direktno uticalo na raspoložive količine vode koje se sa izvorišta Bačevo plasiraju u sistem vodosnabdijevanja.

Iz ViK-a su rekli da kontinuirano prate stanje na izvorištu Bačevo i raspoložive količine vode te preduzimaju sve aktivnosti u cilju očuvanja stabilnosti sistema vodosnabdijevanja.

„KJKP ViK zahvaljuje građanima na dosadašnjoj racionalnoj i odgovornoj potrošnji vode te ih molimo da i u narednom periodu nastave sa takvim odnosom prema ovom dragocjenom resursu, sve do potpune stabilizacije vremenskih prilika i pojave značajnijih padavina“, navodi se u saopštenju, prenosi Kliks