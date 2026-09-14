Košarac: Poziv na bojkot proizvoda iz Srpske i Srbije posljedica nemoći aktuelne politike u Sarajevu

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac ocijenio je danas da su pozivi na bojkot proizvoda iz Republike Srpske i Srbije posljedica nemoći aktuelne politike u Sarajevu i nastojanja da radikalizuju političku scenu.

Košarac je ukazao da je riječ o politici "trojke" koja pokušava da radikalizacijom političke scene ostane na vlasti u FBiH i kantonima, te da obezbijedi poziciju na nivou institucija BiH.

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"To je politika Elmedina Konakovića. Pokazali su maksimalnu šizofreniju usmjerenu protiv srpskog naroda, Srbije i Republike Srpske", izjavio je Košarac novinarima na Jahorini.

On je upitao da li će oni koji pozivaju na bojkot biti dosljedni i kada je riječ o gasu koji u Sarajevo dolazi preko Srbije, kao i o uvozu robe neophodne za privredu i poljoprivrednu proizvodnju u FBiH?

"Hoće li reći da neće kukuruz, da neće pšenicu, da neće brašno? Pa recite to", naveo je Košarac i podsjetio da je Srbija više puta pokazala dobre susjedske odnose i izlazila u susret Sarajevu, uključujući i pandemiju virusa korona.

Košarac je ocijenio da pozivi na bojkot mogu imati posljedice i po privredu FBiH, ukazujući na kompanije sa sjedištem u tom entitetu koje posluju i u Republici Srpskoj.

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"Šta ćemo sa trgovačkim marketima čije je sjedište u FBiH, a imaju poslovne jedinice u Republici Srpskoj? Da li je iko iz Republike Srpske rekao da to radi?", upitao je Košarac.

Ukazao je da bi značajan disbalans u poslovanju imale kompanije iz FBiH ukoliko bi Republika Srpska uzvratila istom mjerom i pozvala na bojkot proizvoda iz Federacije.

"Mnoge kompanije u zapadnoj Hercegovini ostale bi bez brendova čiju distribuciju rade po BiH", rekao je Košarac.

Govoreći o odnosima prema Srbima u FBiH, Košarac je rekao da, osim poziva na bojkot, postoje i slučajevi u kojima ljudi ostaju bez posla, te da se nad Srbima vrši pritisak zbog njihovih stavova i aktivnosti na društvenim mrežama.

"Jedino sigurno mjesto za Srbe u BiH je Republika Srpska", rekao je Košarac.

Košarac je naveo da se, prema njegovim saznanjima, prati ko šta "lajkuje" na društvenim mrežama, nakon čega se na pojedince vrši pritisak, što je ocijenio kao pokušaj "disciplinovanja srpskog naroda".

"Ne možete nas disciplinovati. Mi imamo svoju politiku, svoj fundament, svoju nacionalnu osnovu i patriotsku dimenziju, koja ne ugrožava nijednog Bošnjaka niti Hrvata", rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, Srbi u Republici Srpskoj su lojalni Srpskoj i srpskom narodu, te je izrazio žaljenje što njihovi sunarodnici u FBiH doživljavaju neprijatnosti.

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"Mi smo patriote, mi smo Srbi, ne mrzimo nikoga, svakom želimo dobro, ali svoje ne damo, svoje ćemo braniti i svoje ćemo poštovati", poručio je Košarac.

Košarac je ocijenio da je pozivanje na bojkot dio političkog populizma koji nikome ne ide u korist i dodao da su politički pritisci na Republiku Srpsku sve manje efikasni, zbog čega se pritisak prenosi na pojedince.

"Oni se na malom čovjeku pokušavaju iživljavati time što je lajkovao neku sliku. E, to je stvarno mizerno i ispod svakog nivoa", zaključio je Košarac.

(Srna)