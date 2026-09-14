Oglasilo se Tužilaštvo o bludničenju ljekara nad sestrom (19) u Bihaću

Iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona potvrđeno je da sprovode istražne radnje u predmetu protiv ljekara Doma zdravlja u Bihaću Adnana Tajića, a zbog sumnje da je počinio krivično djelo bludne radnje.

"Obavještavamo vas da je u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona formiran predmet protiv Adnana Tajića zbog krivičnog djela bludne radnje. Predmet se nalazi u fazi istrage, te u ovoj fazi nismo u mogućnosti da dajemo više informacija o konkretnim istražnim radnjama", navedeno je iz Tužilaštva USK.

Podsjećamo, Adnan Tajić je suprug Azre Tajić, poslanice Naroda i pravde (NiP) u Skupštini USK. Slučaj je policiji prijavio direktor Doma zdravlja Bihać Ademir Jusufagić, nakon čega je Opštinski sud u Bihaću Tajiću izrekao mjere zabrane približavanja žrtvi, kao i zabranu komunikacije, uznemiravanja i uhođenja.

Prema navodima 19-godišnje medicinske sestre, sve se odigralo tokom noćne smjene kada joj je pozlilo, pa se kolegama požalila na bolove u stomaku. Oko 3 sata ujutro dežurni ljekar Tajić pozvao ju je u ordinaciju kako bi je pregledao.

Prema njenom iskazu prenesenom u sudskom rješenju, ljekar joj je rekao da legne na krevet. Nakon što je pregledao gornji i bočni dio stomaka, ruku je zavukao ispod njenih pantalona i donjeg veša te je dodirivao u području prepona i intimnih dijelova tijela. Pregled je nakratko prekinut kada je u blizinu došao drugi medicinski radnik.

Tajić ju je kasnije ponovo pozvao na pregled, navukao zavjesu i ponovo počeo da je dodirivao po intimnom području, iako mu je rekla da za tim nema potrebe jer tu ne osjeća bol. Tvrdi da ju je potom dodirivao i po zadnjici preko odjeće, kao i ispod odjeće kada joj je rekao da se nagne kako bi joj pregledao kičmu. Nakon toga, djevojka je sve prijavila nadređenima.

Adnan Tajić je odbacio sve navode koji mu se stavljaju na teret, dok je istraga o ovom slučaju u toku, prenosi Avaz.