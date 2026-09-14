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Orban: Zajednička spoljna politika EU znači odustajanje od suvereniteta

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14.09.2026 15:20

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Мађарски премијер Виктор Орбан присуствује завршном скупу владајуће странке Фидес у Будимпешти, Мађарска, 11. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos, File

Bivši mađarski premijer Viktor Orban istakao je da insistiranje Brisela na zajedničkoj spoljnoj politici EU, pogotovu u odnosu prema Rusiji, znači gubljenje suvereniteta.

"Jezik Brisela je obmanjujući. Čujete zvučnu floskulu `zajednička spoljna politika`, i dobijete lažni utisak solidarnosti unutar Unije", naveo je Orban u video-obraćanju na "Iksu".

On je naglasio da članicama EU ne treba zajednička spoljna politika, jer im ni interesi ponekad nisu zajednički.

"Naši interesi nisu interesi Francuske, Njemačke, pogotovu ne interesi Brisela. Nama ne treba sukob sa Rusijom", naveo je Orban.

Prema njegovim riječima, proglasiti Rusiju za prijetnju ukoliko imate dobru saradnju sa tom državom je suludo.

"Ne trebaju nam instrukcije iz Brisela. Slijepo pridržavanje njima značilo bi odustajanje od suvereniteta", zaključio je Orban, prenosi Srna.

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Viktor Orban

Mađarska

Evropska unija

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