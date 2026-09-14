Sedmoro članova porodice Hamidović, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, trebalo bi da se od 15. do 23. septembra pojavi pred sudom u Parizu zbog optužbi za organizovanje mreže džeparoša u kojoj su, prema navodima istrage, iskorištavana djeca i mlade žene.

Terete se za krađe u organizovanoj grupi, pranje novca, udruživanje radi činjenja krivičnih djela i trgovinu ljudima. O slučaju je izvijestio „Le Mond“ (Le Monde), čiji je novinar imao uvid u istražni spis.

Prema tom izvještaju, mreža je obuhvatala pedesetak djevojaka i žena, među kojima su bile i djevojčice stare deset godina. Djelovale su u pariskom metrou, Diznilendu (Disneyland) i na području aerodroma Šarl de Gol (Charles de Gaulle). Istražioci procjenjuju da su krađe donosile između 15.000 i 20.000 evra dnevno.

Među optuženima je Roberto Junior Hamidović, poznat pod nadimkom Goni (Gony), koji se oko dvije godine nalazi u pritvoru u Nanteru (Nanterre). Istražioci ga smatraju jednim od organizatora koji su nadzirali krađe za račun njegovog oca Roberta Hamidovića, navodnog vođe mreže.

Prema navodima istrage, organizacija je funkcionisala kroz porodičnu hijerarhiju u kojoj su muškarci raspoređivali djevojke i žene na lokacije, kontrolisali prikupljeni novac i kažnjavali ih kada ne bi donijele očekivane iznose.

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Turisti su bili među glavnim metama. Osim krađa u javnom prevozu, istražioci opisuju i djelovanje na mjestima velikih okupljanja posjetilaca, uključujući Diznilend.

Dio dokaza prikupljen je prisluškivanjem telefonskih razgovora. „Le Mond“ navodi da su zabilježene prijetnje i pritisci na žene i djevojke, dok su pojedine tokom ispitivanja govorile o nasilju i strahu od odmazde.

Jedna žena izjavila je da je bila napadnuta čekićem nakon pokušaja da svoju djecu izvuče iz mreže. Druga je istražiocima rekla da se boji fizičkog zlostavljanja ako otkrije kako grupa djeluje.

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Istraga obuhvata i porijeklo imovine. Roberto Hamidović i njegova supruga navodno su raspolagali imovinom vrijednom gotovo dva miliona evra, pri čemu istražioci sumnjaju da je dio bio skriven u inostranstvu. Francuski list opisuje i objave luksuznih automobila, nakita i skupih odjevnih predmeta na društvenim mrežama.

Roberto Hamidović negira da je vodio kriminalnu mrežu i tvrdi da se bavio preprodajom polovnih automobila. O krivičnoj odgovornosti optuženih odlučivaće sud.

(Hercegovina.info)