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Tragedija kakva se ne pamti: Dva mladića iz istog grada preminula od ujeda insekata

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14.09.2026 15:49

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Трагедија каква се не памти: Два младића из истог града преминула од уједа инсеката
Foto: Pixabay

Muk i nevjerica nastali su u Priboju, kako kažu građani, nakon vijesti o dva tragična događaja u kojima su život izgubila dva mladića iz ove opštine.

Prema zasad još nezvaničnim informacijama, od ujeda insekta nastradala su dva mladića u roku od 15 dana.

"Prvi slučaj se desio u okolini Obrenovca kada je pčela ujela mladića iz Priboja na porodičnom veselju, a drugi slučaj desio se u selu Pribojska Goleša gd‌je je život izgubio takođe mladić iz Priboja usljed gušenja", kaže za Rinu izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Više informacija o ovim nesrećnim događajima za sada nije poznato.

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insekti

priboj

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