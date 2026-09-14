Stiže prvi snijeg, i to veoma brzo?

Jutra će biti osjetno svežija, dok će se dnevne temperature uglavnom zadržavati u okvirima prosečnih vrijednosti za ovo doba godine.

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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), živa u termometru u većini mjesta tokom dana kretaće se između 23 i 29 stepeni, dok će povremeno biti uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu.

Prema najavi RHMZ, danas stiže prolazno naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a tokom dana proširiće se i na ostale krajeve zemlje.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji, dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti na zapadne i centralne krajeve. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti svježe, sa minimalnom temperaturom od sedam do 14 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti između 22 i 27 stepeni.

Prognoza za naredne dane

I naredni dani će donijeti uglavnom svježa jutra, ali bez većeg pada dnevnih temperatura.

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"Narednih dana jutra svježa, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosječnih vrijednosti za ovaj period godine, u većini mjesta od 23 do 29 stepeni Celzijusovih", navodi RHMZ.

Tokom dana očekuje se promjenjivo vrijeme sa smjenom oblaka i sunčanih intervala, dok će u većini dana biti suvo. Ipak, potpuno stabilno vrijeme neće potrajati.

Prema prognozi RHMZ, sutra prije podne i sredinom dana ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša, a zatim još jedna promjena vremena stiže krajem sedmice.

U petak i subotu očekuje se prolazno naoblačenje, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Prognoza Ivana Ristića

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, na svom Fejsbuk profilu je najavio još jače zahlađenje u trećoj dekadi septembra.

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"Prvi nagovještaji još jačeg zahlađenja u trećoj dekadi septembra negdje oko samog početka jeseni 23. septembra, na mapama se vidi i prvi snijeg na Kopaoniku i Goliji", napisao je Ristić i najavio da nas narednih dana očekuje smjena rane jeseni i poznog ljeta i da će tačne termine na vrijeme objaviti.

(Kurir)