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Teška nezgoda na gradilištu: Povrijeđen geodetski inženjer

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14.09.2026 09:11

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Градилиште је простор на којем се изводе грађевински радови на изградњи, доградњи, реконструкцији или уклањању објеката. То је строго регулисана и опасна зона у којој се сусрећу различити профили радника, тешка механизација и велике количине грађевинског материјала.
Foto: pexels/Mukhtar Shuaib Mukhtar

Nesreća na radu dogodila se juče na Novom Beogradu, kada je na gradilištu teško povrijeđen geodetski inženjer N. B. (24).

Do nesreće je došlo tokom redovnog obavljanja geodetskog snimanja terena. Prema prvim informacijama, N.B. je skliznuo sa merdevina i pao sa visine od oko dva metra. Okupljeni građani i radnici odmah su pritekli u pomoć čim su primjetili da leži na zemlji i ubrzo pozvali Hitnu pomoć.

Hitna pomoć

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Povrijeđeni mladić hitno je prevezen u Urgentni centar, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede - prelom pršljenova.

O cijelom slučaju zvanično je obaviještena Inspekcija rada, koja treba da utvrdi sve okolnosti ove nesreće i provjeri da li su na gradilištu bile primenjene sve propisane mjere bezbjednosti i zaštite na radu.

(Telegraf.rs)

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gradilište

povrijeđen muškarac

Beograd

Hitna pomoć

Nesreća na gradilištu

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