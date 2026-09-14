Teška nezgoda na gradilištu: Povrijeđen geodetski inženjer

Nesreća na radu dogodila se juče na Novom Beogradu, kada je na gradilištu teško povrijeđen geodetski inženjer N. B. (24).

Do nesreće je došlo tokom redovnog obavljanja geodetskog snimanja terena. Prema prvim informacijama, N.B. je skliznuo sa merdevina i pao sa visine od oko dva metra. Okupljeni građani i radnici odmah su pritekli u pomoć čim su primjetili da leži na zemlji i ubrzo pozvali Hitnu pomoć.

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Povrijeđeni mladić hitno je prevezen u Urgentni centar, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede - prelom pršljenova.

O cijelom slučaju zvanično je obaviještena Inspekcija rada, koja treba da utvrdi sve okolnosti ove nesreće i provjeri da li su na gradilištu bile primenjene sve propisane mjere bezbjednosti i zaštite na radu.

(Telegraf.rs)