Koliko je HE Višegrad u avgustu proizvela struje

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Hidroelektrane na Drini objavilo je izvještaj o proizvodnji električne energije u mjesecu avgustu za Hidroelektranu "Višegrad".

Kako se navodi, HE "Višegrad" je za mjesec avgust 2026. godine proizvela 33.348.000 kilovat-sati električne energije. Ostvaren je prihod od 2.523.692 KM od čega je po osnovu prodaje energije MH "ERS" Matično preduzeće a.d. Trebinje 2.437.470 KM a po osnovu pruženih usluga 86.222KM.

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