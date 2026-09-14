Logo

Koliko je HE Višegrad u avgustu proizvela struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 10:14

Komentari:

0
Колико је ХЕ Вишеград у августу произвела струје

Hidroelektrane na Drini objavilo je izvještaj o proizvodnji električne energije u mjesecu avgustu za Hidroelektranu "Višegrad".

Kako se navodi, HE "Višegrad" je za mjesec avgust 2026. godine proizvela 33.348.000 kilovat-sati električne energije.

Ostvaren je prihod od 2.523.692 KM od čega je po osnovu prodaje energije MH "ERS" Matično preduzeće a.d. Trebinje 2.437.470 KM a po osnovu pruženih usluga 86.222KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

HE na Drini

HE Višegrad

Struja

električna energija

Komentari (0)

Više iz rubrike

зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину

Ekonomija

Ko to može da kupi: Kvadrat stana u Banjaluci i do 10.000 KM

1 h

0
Гасовод

Ekonomija

Prvi put od 2022. godine cijene gasa iznad 1.000 dolara

1 h

0
Салмонела откривена у домаћим јајима

Ekonomija

Salmonela otkrivena u domaćim jajima

2 h

0
Majstor, zanatlija

Ekonomija

Programeri više nisu najtraženiji, za ovim majstorima vlada pomama

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

25

Minić: Pod istom trobojkom Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno

11

21

Teška nesreća u Gradišci, udaren pješak

11

13

Muškarac teško povrijeđen u novom napadu ajkule, plaža zatvorena

11

13

Zbog posljedica požara obustavljen željeznički putnički saobraćaj

11

12

Gdje su nestali? Obilježavanje Dana nestalih i poginulih u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima