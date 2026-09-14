Novi način sahranjivanja u Hrvatskoj: Veliki interes, a cijena znatno niža

Stanovnici Murskog Središća odnedavno imaju mogućnost sahranjivanja umrlih po takozvanom "američkom stilu", koji je znatno jeftiniji od klasičnog, a interesovanje je već veliko.

Umjesto uobičajenog nadgrobnog spomenika, grob ima ravnu ploču, dok prostor oko njega ostaje prekriven zelenilom.

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Kako navode u MURS-EKOM-u, sam proces sahranjivanja je klasičan, ali se na ovaj način znatno smanjuju troškovi grobnog mjesta s obzirom na to da nema više potrebe za skupim nadgrobnim spomenicima.

I održavanje grobnog mjesta je puno lakše jer riječ je samo o nadgrobnoj ploči na zelenoj površini.

Ušteda novca i prostora

Sve to podrazumijeva i jednostavnije održavanje zelenih površina oko nadgrobnih spomenika o čemu će brinuti komunalno preduzeće.

Porodicama umrlih, kako je rekao gradonačelnik Dražen Srpak, ostaje samo da "dođu zapaliti svijeću i staviti cvijeće u vazu".

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Samim time i cijena takvog grobnog mjesta znatno je niža od cijene uobičajenih grobnih mjesta.

"Standardno grobno mjesto košta oko 5.000 evra, dok je cijena ovakvog nadgrobnog spomenika samo 2.000 evra, a s grobnim mjestom ukupno 2.500 evra. I prema tome je sve spremno za sahranu. Zasad smo napravili četiri takva spomenika da bi vidjeli kakav će biti interes. Ljudi su se počeli javljati već prvog dana kada smo to oglasili i tri grobna mjesta prodali smo odmah. Sada planiramo napraviti cijeli red tih spomenika, ukupno 14", kaže gradonačelnik Srpak.

Popust za prve kupce

Na stranicama MURS-EKOM-a stoji da je prvim kupcima grobnih mjesta omogućen i popust na cijenu u iznosu od 10 odsto. Time se pokušava riješiti i problem manjka prostora na grobljima s kojim su suočeni skoro svi gradovi u Hrvatskoj.

Srpak kaže da na groblju u Murskom Središću grobnih mjesta im još samo u naredne tri godine.

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"Pokrenuli smo plan proširenja groblja i jednu parcelu uz groblje već smo zamijenili sa njenim vlasnikom pa ćemo na tom polju dobiti više prostora. Prije nekoliko godina izgradili smo i zid urni u crnom mramoru gdje jedna niša košta 2.000 evra, ali u nju stanu četiri urne", navodi on.

Jedan od načina dobijanja prijeko potrebnog prostora su i grobna mjesta za sahranjivanje u "američkom stilu". Ideja je pala na pamet gradonačelniku Srpaku koji je slične nadgrobne spomenike vidio na groblju u Čakovcu, prenosi N1.

"Između grobne kuće i zida urni na našem groblju ima jedno polje koje su komunalci godinama redovno održavali, ali je bilo posve prazno. Prilikom jednog obilaska zapitao sam se zašto mi to polje stalno kosimo i održavamo, a ne služi ničemu. Osim toga, već smo i ranije razmišljali o takvoj vrsti nadgrobnih spomenika koji bi zauzimali manje mjesta, a za građane bi bili puno jeftiniji. Znam da mnogi vole velike nadgrobne spomenike ali veličina spomenika ne mora biti razmjerna žaljenju za pokojnikom", kazao je Srpak.