Dva vatrogasca povrijeđena prilikom gašenja požara

Autor:ATV redakcija
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Dva vatrogasca povrijeđena su prilikom gašenja požar u prodajnom centru u Kaštel Sućurcu u opštini Kaštela.
U požaru, koji je buknuo sinoć, opožareno je oko 20 hektara šume i niskog rastinja, prensoe hrvatski mediji.
Hronika
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Lokalizovan je i požar koji je izbio juče u Sevidu kod Trogira. U jednom trenutku vatra je zaprijetila kućama, ali su vatrogasci uspjeli da je zaustave.
(Srna)
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