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Dva vatrogasca povrijeđena prilikom gašenja požara

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14.09.2026 08:25

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Dva vatrogasca povrijeđena su prilikom gašenja požar u prodajnom centru u Kaštel Sućurcu u opštini Kaštela.

U požaru, koji je buknuo sinoć, opožareno je oko 20 hektara šume i niskog rastinja, prensoe hrvatski mediji.

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Lokalizovan je i požar koji je izbio juče u Sevidu kod Trogira. U jednom trenutku vatra je zaprijetila kućama, ali su vatrogasci uspjeli da je zaustave.

(Srna)

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Tagovi :

požar

Hrvatska

vatrogasac

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