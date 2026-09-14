Logo

Nakon rasprave zarila muškarcu nož u grudi: On tvrdio da se sam povrijedio

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 07:21

Komentari:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Prava drama odigrala se u jednom tivatskm ugostiteljskom objektu, kada je, kako se sumnja, nakon kraće rasprave četrdesetogodišnja žena nožem u grudi ubola muškarca M.K.

Na lice mjesta odmah je izašla policija, međutim tada je saopšteno da je ranjeni muškarac sam sebe povrijedio, što je on i potvrdio. Međutim, daljom istragom ta izjava dovedena je u pitanje.

Пожар Брач

Region

Požar na Braču gasi 235 vatrogasaca sa 68 vozila

- Preduzimajući dalje mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, policijski službenici su, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, došli do sumnje da se ne radi o samoranjavanju, već da je izvršeno krivično djelo na štetu M.K. i to od strane S.P - saopšteno je iz Uprave policije.

Sumnja se da je S.P. u jednom ugostiteljskom objektu u naselju Kalimanj u Tivtu, nakon kraće rasprave nožem nanijela ubodnu ranu M.K. u predjelu grudi, u namjeri da ga liši života.

Od S.P. je uzeta izjava u policijskim prostorijama na navedene okolnosti.

Osumnjičena S.P. je, po nalogu nadležnog državnog tužioca, lišena slobode, zbog sumnje da je, na štetu M.K, izvršila krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Ona će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti privedena nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

СПЦ

Društvo

Danas je početak novog ciklusa: Vjeruje se da od ovog dana zavisi mnogo toga

Oštećeni M.K. je hospitalizovan i prema informacijama kojima raspolažemo njegovo stanje je za sada stabilno.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Tivat

Policija

napad nožem

Komentari (0)

Pročitajte više

предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Jača od svih granica - zastava koja spaja Srbiju i Srpsku

4 h

3
Обиљежавање Дана српског јединства и националне заставе

Republika Srpska

Obilježavanje Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave

4 h

3
Иван и Љубица Бојовић

Društvo

Ivan i Ljubica ostali bez oca: Život je postao težak, onda su na scenu stupili ljudi

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 14. septembar: Otkrijte šta vam zvijezde poručuju

4 h

0

Više iz rubrike

Велики пожар избио на острву Брач

Region

Požar na Braču gasi 235 vatrogasaca sa 68 vozila

4 h

0
Мило Ђукановић уз усташку музику

Region

Milo Đukanović uživa uz ustašku muziku: Snimak se širi mrežama

14 h

1
Пожар на Брачу из свемира

Region

Apokalipsa na Braču: Izgorjela skoro sedmina ostrva

14 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tragičan epilog saobraćajne svađe: Udario muškarca, on pao i umro

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

25

Minić: Pod istom trobojkom Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno

11

21

Teška nesreća u Gradišci, udaren pješak

11

13

Muškarac teško povrijeđen u novom napadu ajkule, plaža zatvorena

11

13

Zbog posljedica požara obustavljen željeznički putnički saobraćaj

11

12

Gdje su nestali? Obilježavanje Dana nestalih i poginulih u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima