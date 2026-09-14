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Popularni zaslađivač pod lupom: Povećava rizik od srčanog i moždanog udara?

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14.09.2026 08:06

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Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз
Foto: Pexel/Kardiologija kardiološki pregled srce nalaz

Novo istraživanje ukazuje na moguću vezu između ksilitola, zaslađivača koji se često koristi kao zamjena za šećer, i povećanog rizika od srčanog i moždanog udara.

Rezultati studije predstavljeni su na konferenciji Evropskog kardiološkog društva (ESC) 2026. godine.

Ksilitol je jedinjenje koje se koristi kao zamena za šećer jer sadrži manje kalorija i ima manji uticaj na nivo šećera u krvi. U manjim količinama prirodno se nalazi u pojedinim namirnicama, uključujući voće, a može nastajati i u ljudskom organizmu tokom metabolizma glukoze.

Međutim, u prehrambenoj industriji i proizvodima za oralnu higijenu ksilitol se može koristiti u količinama koje su više od hiljadu puta veće od onih koje se prirodno nalaze u namirnicama.

Ovaj zaslađivač može se naći u različitim proizvodima, uključujući žvakaće gume i bombone bez šećera, neke pekarske proizvode, putere od orašastih plodova i sladolede, kao i u vitaminima za žvakanje i sirupima protiv kašlja.

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Istraživanje je obuhvatilo 17.710 ljudi iz Kanade i Evrope. U grupi ispitanika iz Kanade, osobe sa najvišim nivoom ksilitola u krvi imale su 57 odsto veći rizik od srčanog ili moždanog udara. U evropskoj grupi taj rizik bio je 18 odsto veći.

Povezanost je ostala prisutna i nakon što su istraživači uzeli u obzir poznate faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, uključujući godine, pušenje, dijabetes, pol, nivo masnoća u krvi i visok krvni pritisak.

Istraživači ističu da rezultati ukazuju na moguću povezanost između nivoa ksilitola u krvi i kardiovaskularnog rizika, ali naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li ksilitol direktno doprinosi povećanju rizika.

"Vještačke zaslađivače koriste ljudi koji veruju da su zdraviji od šećera, a regulatorne agencije ih uglavnom smatraju bezbednim. Naši dugoročni nalazi u opštoj populaciji pokazuju koliko malo znamo o kardiovaskularnoj bezbjednosti ksilitola i ukazuju na potrebu za daljim istraživanjima, posebno imajući u vidu da količina ksilitola u proizvodima nastavlja da raste" rekao je dr Marko Vitkovski, koji je predstavio rezultate istraživanja.

Autori studije zato pozivaju na dodatna istraživanja o dugoročnom uticaju ksilitola na srce i krvne sudove, posebno imajući u vidu njegovu sve veću upotrebu u prehrambenim i drugim proizvodima, prenosi B92.

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Tagovi :

srčani udar

moždani udar

šećer

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