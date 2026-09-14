Kazne ogromne: Mnogi ovo imaju u autu, a uskoro može postati problem

Zakon o naplati putarine vrlo je jasan: Vozač mora iz vozila ili sa vozila ukloniti uređaj koji ometa ispravan rad ENC uređaja ili Elektronskog sistema naplate.

Ne učini li to, fizičkoj osobi u Hrvatskoj prijeti novčana kazna od 300 do 600 evra.

Što zakon zapravo zabranjuje?

Ovdje treba napraviti važnu razliku.

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Zakon ne donosi popis običnih elektronskih uređaja koje od 1. marta više ne smijete imati u automobilu. Ne propisuje, na primjer, da je zbog "Krolibertasa" zabranjeno imati mobilni telefon, navigaciju, kameru za snimanje vožnje ili neki drugi uobičajeni uređaj, piše "tportal".

Problem nastaje ako uređaj ometa ispravan rad ENC-a ili samog Elektronskog sistema naplate cestarine.

Zakon izričito propisuje obvezu korisnika da ukloni iz vozila ili sa vozila uređaj koji ometa ispravan rad ENC uređaja ili ESNC-a.

Zašto je to toliko važno postaje jasnije kada se pogleda kako će novi sistem funkcionisati?

"Krolibertas" će kombinovati dvije tehnologije - ENC i automatsko prepoznavanje registarskih pločica. Vozila se više neće zaustavljati pred rampom, nego će ih sistem evidentirati tokom prolaska ispod posebnih portala postavljenih na auto-putevima.

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Ako koristite ENC, sistem mora pravilno očitati uređaj. Kod naplate putem registarske oznake kamere i druga oprema moraju pravilno identifikovati vozilo.

Upravo zato zakon posebno tretira uređaje koji bi mogli ometati rad sistema.

Kazna od 300 do 600 evra

Posljedice nisu simbolične.

Zakon o naplati putarine među prekršajima fizičkih osoba izričito navodi postupanje protivno obavezi uklanjanja uređaja koji ometa rad ENC-a ili ESNC-a.

Za vozača je predviđena novčana kazna od 300 do 600 evra.

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Važno je zato ne izvući pogrešan zaključak da će od 1. marta svaki uređaj koji se nalazi blizu vjetrobranskog stakla predstavljati prekršaj. Zakon kaznu veže uz ometanje ispravnog rada sistema, a ne uz samo posjedovanje elektronskog uređaja.

Drugim riječima, nije ključno imate li neki uređaj u automobilu - nego ometa li on "Krolibertas" ili ENC.

ENC će morati biti i pravilno postavljen

Novi zakon donosi još jednu važnu obavezu korisnicima ENC-a.

Vozač mora auto-put koristiti s propisno postavljenim ENC uređajem u vozilu, a registarske oznake vozila moraju odgovarati podacima povezanima s tim ENC-om u sistemu.

To će biti znatno važnije nego danas jer neće postojati klasična rampa na kojoj ćete odmah shvatiti da uređaj nije pravilno očitan.

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Automobil će prolaziti ispod portala, a identifikacija i naplata odvijaće se u pozadini.

Zato će prije početka rada novog sistema biti važno pratiti i konačna tehnička uputstva upravnika auto-puta o pravilnom postavljanju ENC uređaja. Zakon postavlja obavezu, dok detaljna operativna uputstva određuju kako je korisnik mora ispuniti.

Sistem će imati i zaštitu od zloupotreba

Novi model naplate projektovan je tako da prolazak vozila ne zavisi samo od jedne informacije.

Kod automatskog prepoznavanja registarskih oznaka sistem koristi kamere i drugu opremu postavljenu na portalima. Kod ENC modela koristi se postojeća DSRC tehnologija na frekvenciji od 5,8 Gigaherca, uz povezivanje ENC-a s registarskom oznakom vozila.

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Cilj je omogućiti slobodan protok vozila bez rampi, ali istovremeno pouzdano utvrditi koje je vozilo koristilo određenu dionicu auto-puta i je li za njega moguće naplatiti putarinu.

Zbog toga zakon sa jedne strane propisuje obavezu da registarska pločica bude čitljiva i vidljiva, a sa druge zabranjuje korištenje uređaja koji bi ometao ispravan rad sistema.

Od 1. marta vozači će morati promijeniti neke navike

"Krolibertas" počinje s primjenom 1. marta 2027, a za vozače automobila postojaće dvije osnovne mogućnosti - korištenje ENC-a ili naplata automatskim prepoznavanjem registarske oznake.

No novi sistem donosi i odgovornost korisnika.

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Prije korištenja auto-puta trebaće osigurati pravilno uključenje vozila u sistem, važeće sredstvo plaćanja, odgovarajuću registarsku oznaku i, koristi li se ENC, pravilno postavljen uređaj.

A odredba koju će mnogi lako previdjeti vrlo je kratka - u automobilu ili na njemu ne smije biti uređaja koji ometa ispravan rad ENC-a ili novog sistema naplate.

Za kršenje tog pravila kazna nije mala. Od 300 do 600 evra.