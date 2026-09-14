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Sedam mogućih razloga zašto vaš automobil neće da upali

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14.09.2026 07:31

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Аутомобил
Foto: pexels/Ibrahim Bilgin

Sigurno vam se barem jednom dogodilo da sjednete u automobil, okrenete ključ ili pritisnete dugme za paljenje, a motor ne reaguje.

Ako automobil neće da upali, razlog može biti jednostavan, ali i ozbiljniji kvar.

Prije nego što pozovete automehaničara, vrijedi provjeriti nekoliko osnovnih stvari.

1. Prazan akumulator

Jedan od najčešćih razloga je ispražnjen akumulator. Ako automobil samo „vergla“ ili se uopšte ne čuje prilikom pokušaja paljenja, akumulator može biti uzrok. Pokušajte ga pokrenuti uz pomoć kablova ili boostera.

2. Korozija na klemama akumulatora

Prljave ili korodirane kleme mogu prekinuti dobar kontakt. Provjerite ih i, ako je potrebno, očistite.

3. Neispravan starter

Starter pokreće motor pri paljenju. Ako se čuje samo „klik“, a motor se ne okreće, moguće je da je problem upravo u starteru.

4. Problem sa zupčastim remenom

Oštećen zupčasti remen može spriječiti pokretanje motora, a njegovo pucanje može izazvati i ozbiljna oštećenja motora. Zato je važno mijenjati ga u intervalima koje preporučuje proizvođač.

5. Oštećena razvodna kapa

Kod vozila koja koriste razvodnu kapu, vlaga ili oštećenje mogu uzrokovati probleme sa paljenjem. Ako je napukla ili oštećena, potrebno ju je zamijeniti.

6. Neispravna bobina za paljenje

Bobina pretvara napon akumulatora u napon potreban za stvaranje iskre. Ako je neispravna, motor se može teško pokretati ili uopšte neće upaliti.

7. Začepljen filter goriva

Ako gorivo ne može normalno doći do motora, automobil se neće pokrenuti. U tom slučaju najčešće je potrebno zamijeniti filter.

Naravno, ovo nisu jedini mogući uzroci. Prije svega provjerite i najjednostavnije stvari, da ima dovoljno goriva i da volan nije zaključan.

Ako automobil i dalje ne reaguje, a niste sigurni u čemu je problem, najbolje je potražiti pomoć automehaničara, prenosi Radio Sarajevo.

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Tagovi :

Auto

Motor

kvar na autu

Automehaničar

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