Ubio punca sjekirom: Goran Mirković osuđen na zatvor

Goran Mirković (56) iz Gradiške u Vrhovnom sudu Republike Srpske pravosnažno je osuđen na dvije godine zatvora, jer je u stanju bitno smanjene uračunljivosti u prekoračenju nužne odbrane ubio punca Milana Mudrinića (80) kojeg je udario sjekirom u glavu.

Presuda je izrečena nakon što je vijeće Vrhovnog suda odbilo žalbu odbrane kao neosnovanu i potvrdilo je prvostepenu presudu banjalučkog Okružnog suda.

Sukob punca i zeta zbog duga

Ovom odlukom u cjelosti je usvojen i zahtjev oštećene strane za nadoknadu štete pa je Mirković obavezan da kćerki ubijenog, a svojoj supruzi Milki Mirković isplati odštetu od 5.000 KM zbog smrti oca, piše "Glas Srpske".

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To mora da uradi u roku od 15 dana nakon pravosnažnosti presude, a oduzeta mu je i sjekira kojom je počinio ubistvo. Mirkovića su ranije teretili za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici koje počinio u neuračunljivom stanju prekoračivši nužnu odbranu.

Tužilaštvo je po okončanju izvođenja dokaza izmijenilo optužnicu pa mu je na teret stavljeno pokušaj ubistva u stanju bitno smanjene uračunljivosti i prekoračenju nužne odbrane. Izmjenama mu je stavljeno da je krivično djelo počinio iz eventualnog umišljaja.

Prema optužnici Mirković je zločin počinio 21. avgusta 2019. godine oko 22 časa nakon svađe sa puncem Mudrinićem u svojoj kući u mjestu Brezik – Laminci.

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Navodi se da sa puncem nije bio u dobrim odnosima te su se njih dvojica prvo posvađali zbog duga, a zatim su počeli da se naguravaju i hvataju za odjeću. Sukob je spriječila supruga optuženog Milka Mirković koja je njega gurnula u kuhinju, a oca Milana napolje.

Udarac sjekirom nakon napada cjepanicom

Navodi se da je Mudrinić po izlasku iz kuće rekao da mu optuženi ne treba vraćati novac, ali da će mu polupati vozilo da ga ne može voziti, te je prišao parkiranom “golfu 3” na kojem je cjepanicom razbio prednje vjetrobransko staklo. Dalje se navodi da je Mudrinić cjepanicom udario optuženog Mirkovića koji je u stanju bitno smanjene sposobnosti da shvati značaj svog djela i da upravlja svojim postupcima usljed privremene duševne poremećenosti, odbijajući napad uzeo sjekiru i oštricom udario Mudrinića u predjelu tjemena, prekoračivši granice nužne odbrane. Mudrinić je od povreda preminuo tri dana kasnije. Prema presudi optuženi Mirković bio je svjestan da udarcem sjekire može prouzrokovati smrt oštećenog na šta je pristao.

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Specijalista sudske medicine Željko Karan kazao je da je Milan Mudrinić preminuo usljed razorenja mozga i krvarenja u lobanji. Istakao je da je žrtva imala prelom kostiju glave i da je povreda nanesena mehaničkim oruđem te da se radi o reznoj rani.

Svjedočenje kćerke ubijenog

Kćerka ubijenog i supruga optuženog Milka Mirković je na jednom od suđenja ispričala da je nakon sukoba otišla kod komšinice da zatraži pomoć, a nedugo poslije za njom je došao Goran i rekao: “Ja sam njega udario sjekirom u glavu”.

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"Kada sam se vratila u dvorište, otac je ležao u lokvi krvi sa sjekirom u glavi. Nisam vidjela kada ga je udario. Goran je potom sjeo u auto i krenuo, ali su ga policija i hitna srele na ulazu u dvorište", kazala je Mirkovićeva.

Pojasnila je da su njen otac i suprug ranije bili u dobrim odnosima, a da su trzavice i svađe počele nakon što je suprug otišao u inostranstvo da radi.