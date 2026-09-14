Популарни заслађивач под лупом: Повећава ризик од срчаног и можданог удара?

Аутор:АТВ редакција
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Ново истраживање указује на могућу везу између ксилитола, заслађивача који се често користи као замјена за шећер, и повећаног ризика од срчаног и можданог удара.
Резултати студије представљени су на конференцији Европског кардиолошког друштва (ЕСЦ) 2026. године.
Ксилитол је једињење које се користи као замена за шећер јер садржи мање калорија и има мањи утицај на ниво шећера у крви. У мањим количинама природно се налази у појединим намирницама, укључујући воће, а може настајати и у људском организму током метаболизма глукозе.
Међутим, у прехрамбеној индустрији и производима за оралну хигијену ксилитол се може користити у количинама које су више од хиљаду пута веће од оних које се природно налазе у намирницама.
Овај заслађивач може се наћи у различитим производима, укључујући жвакаће гуме и бомбоне без шећера, неке пекарске производе, путере од орашастих плодова и сладоледе, као и у витаминима за жвакање и сирупима против кашља.
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Истраживање је обухватило 17.710 људи из Канаде и Европе. У групи испитаника из Канаде, особе са највишим нивоом ксилитола у крви имале су 57 одсто већи ризик од срчаног или можданог удара. У европској групи тај ризик био је 18 одсто већи.
Повезаност је остала присутна и након што су истраживачи узели у обзир познате факторе ризика за кардиоваскуларне болести, укључујући године, пушење, дијабетес, пол, ниво масноћа у крви и висок крвни притисак.
Истраживачи истичу да резултати указују на могућу повезаност између нивоа ксилитола у крви и кардиоваскуларног ризика, али наглашавају да су потребна додатна истраживања како би се утврдило да ли ксилитол директно доприноси повећању ризика.
"Вјештачке заслађиваче користе људи који верују да су здравији од шећера, а регулаторне агенције их углавном сматрају безбедним. Наши дугорочни налази у општој популацији показују колико мало знамо о кардиоваскуларној безбједности ксилитола и указују на потребу за даљим истраживањима, посебно имајући у виду да количина ксилитола у производима наставља да расте" рекао је др Марко Витковски, који је представио резултате истраживања.
Аутори студије зато позивају на додатна истраживања о дугорочном утицају ксилитола на срце и крвне судове, посебно имајући у виду његову све већу употребу у прехрамбеним и другим производима, преноси Б92.
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