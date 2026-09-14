Да ли треба избјегавати вјежбање током менструације?

Аутор:АТВ редакција
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Иако се вјежбање генерално сматра здравом навиком, код жена током менструалног циклуса тијело може другачије реаговати због хормоналних промјена, умора и других пратећих симптома.
Док неке жене овај период пролазе без већих потешкоћа, друге се суочавају са умором, главобољама, напетошћу и смањеном енергијом, што може отежати свакодневне активности, па и тренинг.
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Стручни ставови углавном се слажу да је најважније слушати властито тијело. Уколико особа осјећа да јој лагана физичка активност прија, препоручују се умјерени облици вјежбања, без великог напрезања. С друге стране, ако су симптоми израженији, одмор је потпуно оправдан избор.
Умјерена физичка активност може помоћи у ублажавању неких симптома менструације. Повећана циркулација може допринијети смањењу надутости и менструалних грчева, док лучење ендорфина и серотонина може побољшати расположење и смањити осјећај бола.
Такође, аеробне активности попут брзог ходања, лаганог трчања, вожње бицикла или пливања често се наводе као корисне у периоду ПМС-а, односно у данима прије почетка менструације, када се код многих жена јављају промјене расположења и умор.
Када је ријеч о врстама вјежби, препоручују се лагани и опуштајући облици активности попут шетње, пилатеса или истезања. Код јоге се, међутим, савјетује избјегавање инверзија, односно положаја у којима су ноге изнад нивоа срца, док су благе и релаксирајуће позе пожељне јер могу помоћи у смањењу напетости и болова.
Интензивни тренинзи који захтијевају велико физичко оптерећење у овом периоду нису препоручљиви ако тијело показује знакове умора или нелагоде, преноси боснаинфо.
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Закључак је да вјежбање током менструације може бити корисно, али искључиво уз прилагођавање интензитета и врсте активности индивидуалном осјећају. Најважније је пратити реакције организма и одабрати оно што у том тренутку највише одговара тијелу.
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