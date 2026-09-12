Доктор Матић открио шта се дешава ако 10 дана пијете сурутку

Аутор:АТВ редакција
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Сурутка је некада била нешто што се после прављења сира готово подразумевало у домаћинству, а последњих година поново је доспела у центар пажње због протеина, минерала и аминокиселина које садржи.
Ипак, колико год да се о њој говори као о „природном чистачу организма“, није баш све тако једноставно.
Проф. др Момчило Матић, нутрициониста и аутор књига о исхрани, говорио је о томе како се сурутка користи, колико би требало пити и зашто са великим количинама ипак не треба претјеривати.
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Посебно је издвојио козју сурутку, коју сматра квалитетним избором, а објаснио је да се сурутка може наћи у слаткој и киселијој варијанти.
Сурутка садржи лако сварљиве протеине и аминокиселине које организам користи за изградњу и обнову ткива. Због тога се често препоручује људима којима је потребан нутритивни опоравак.
Када се говори о томе да сурутка "чисти јетру", ипак треба направити важну разлику. Ниједна намирница не може буквално да очисти или детоксикује јетру преко ноћи. Јетра сама обавља ту функцију, док правилна исхрана може да јој обезбиједи хранљиве материје потребне за нормалан рад, преноси "Нај жена".
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Према објашњењу др Матића, протеини и аминокиселине из сурутке могу бити корисни организму управо током периода опоравка и повећаних нутритивних потреба.
Иако се могу чути препоруке да се дневно попије чак литар или литар и по сурутке, др Матић упозорава да таква количина није за свакога.
Много је разумније почети са мањом количином и пратити како организам реагује, умјесто да преко ноћи уведете велике количине у исхрану.
То је посебно важно код старијих људи, али и свих који имају одређене здравствене проблеме.
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Према његовим ријечима, код редовног коришћења прве промјене људи могу да примете након десетак дана, док он препоручује дужи период коришћења, око мјесец дана. То, међутим, не значи да је десет дана довољно да се излијечи обољење јетре или било која друга болест.
Опрез је нарочито важан код особа које имају повишену уреу, креатинин или мокраћну киселину, као и код људи са болестима бубрега. Код њих већи унос протеина и минерала није нешто са чиме би требало експериментисати без савјета љекара.
Др Матић такође савјетује додатни опрез када су у питању дјеца, труднице, старије особе, као и људи са изразито ниском или високом тјелесном тежином.
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Ту постоји још једна ствар коју многи превиде. Сурутка је млијечни производ, па особама са алергијом на протеине млијека може представљати проблем, док људи који лоше подносе лактозу треба да обрате пажњу на количину и врсту производа који користе.
О сурутки се често говори и као о помоћи након напора или чак мамурлука, пре свега зато што доноси течност, минерале и одређену количину протеина. Ипак, ни у том случају није лијек који може да поништи посљедице алкохола.
Њена највећа вриједност заправо је много једноставнија: може бити дио разноврсне исхране и извор корисних храњивих састојака, али нема потребе да се пије у огромним количинама нити да јој се приписују својства која ниједна намирница не може да има.
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Ако је пијете јер вам прија, уводите је постепено. А ако имате болест бубрега, јетре или неко друго хронично обољење, количину је најбоље договорити са љекаром, посебно прије свакодневног узимања већих количина.
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