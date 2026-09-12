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Судар три аута у БиХ: Има повријеђених, саобраћај успорен

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12.09.2026 13:03

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Судар три аута у БиХ: Има повријеђених, саобраћај успорен
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос на магистралном путу Мостар - Читлук, у мјесту Чула, у којој су учествовала три аутомобила.

Према незваничним информацијама двије особе затражиле су љекарску помоћ те су превезене у Универзитетску клиничку болницу Мостар ради пружања медицинске помоћи.

У овој несрећи су учествовали "пасат“, "мерцедес“ регистарских ознака Босне и Херцеговине те "мазда“ регистарских ознака Србије.

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Због саобраћајне несреће саобраћај се на овом дијелу магистралног пута одвија отежано, уз наизмјенично пропуштање возила.

Увиђај на лицу мјеста обавили су припадници Полицијске управе Мостар, пренијела је "Херцеговина.инфо".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

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