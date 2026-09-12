Судар три аута у БиХ: Има повријеђених, саобраћај успорен

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос на магистралном путу Мостар - Читлук, у мјесту Чула, у којој су учествовала три аутомобила.
Према незваничним информацијама двије особе затражиле су љекарску помоћ те су превезене у Универзитетску клиничку болницу Мостар ради пружања медицинске помоћи.
У овој несрећи су учествовали "пасат“, "мерцедес“ регистарских ознака Босне и Херцеговине те "мазда“ регистарских ознака Србије.
Хроника
Тежак удес код Бањалуке, више повријеђених
Због саобраћајне несреће саобраћај се на овом дијелу магистралног пута одвија отежано, уз наизмјенично пропуштање возила.
Увиђај на лицу мјеста обавили су припадници Полицијске управе Мостар, пренијела је "Херцеговина.инфо".
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