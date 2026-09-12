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Казна до хиљаду марака: На ово морате обратити пажњу

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12.09.2026 13:41

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Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало
Фото: АТВ

Многи родитељи вјероватно нису свјесни да превоз дјетета на сувозачевом сједишту може представљати озбиљан прекршај.

Закон у БиХ притом као критеријум узима искључиво доб дјетета, док се у другим земљама узима у обзир његова висина, што је, чини се, примјеренији приступ.

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Према Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, дијете млађе од 12 година не смије се превозити на предњем сједишту, односно на сувозачевом сједишту.

За возача који прекрши ову одредбу прописана је новчана казна од 400 до 1.000 КМ, пише "Кликс".

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Важно је напоменути да закон предвиђа и изузетак за дјецу млађу од двије године. Такво дијете може се превозити на предњем сједишту, али само под тачно прописаним условима – уз одговарајућу сигурносну сједалицу постављену супротно смјеру кретања, уз искључен сувозачки зрачни јастук или возило које га нема, те уз правилно везивање дјетета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Казна

Дјеца

вожња

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