Возачи, опрез: Магла и ниска облачност смањују видљивост у појединим предјелима

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и ФБиХ одвија редовно по претежно сувим и мјестимично мокрим и клизавим коловозима, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
На дионицама које пролазе кроз усјеке возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона, а у вишим предјелима, котлинама и дуж ријечних токова на смањену видљивост због магле и ниске облачности.
На путевима на којима се изводе радови, саобраћај је регулисан привремено постављеном сигнализацијом.
На дионици магистралног пута граница Република Српска/ФБиХ Лепница-Лончари и дионица Лончари-Пелагићево и на магистралном путу Обудовац 2-Лончари и дионица Лончари граница Република Српска/Брчко Дистрикт /Брчко 1/ измијењен је режим саобраћаја због изградње кружне раскрснице на укрштању наведених путних праваца.
Због рехабилитације магистралног пута Клашнице-Бањалука измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја у Трну, на магистралном путу Клашнице 2-Шарговац, због реконструкције надвожњака изнад наведене дионице.
Саобраћа се по измијењеном режиму и због рехабилитације коловоза на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-Лакташи /ауто-пут/, као и на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи.
Због привременог измјештања дијела трасе магистралног пута, дионица Козарац-Ламовита, измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Због извођења минерских радова ради изградње додатне траке за спора возила, доћи ће до привремене обуставе саобраћаја на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, превој Романија од 9.00 до 12.00 часова, у трајању од 10 до 15 минута.
Ради извођења минерских радова од 7.00 до 15.00 часова, по потреби од у трајању од пет до 10 минута, доћи ће до обуставе саобраћаја на магистралном путу граница Републике Српске/БиХ Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајана сигнализација регулише саобраћај.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, а брзина кретања ограничена је на 20 километара на час, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
У ФБиХ због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут М-17.
У току су радови на магистралном путу Мостар-Читлук-брдо Хум, због чега се сваког дана, осим недјеље, од 7.00 до 16.00 часова саобраћај одвија успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута.
До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.
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