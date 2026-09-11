Дрво-Експорт: Посједујемо све дозволе за рад на Буковој Коси у Приједору

Аутор:АТВ редакција
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Поводом учесталих и злонамјерних медијских натписа, као и најава нових окупљања због пројекта на локалитету Букова Коса у Приједору, огласила се компанија "Дрво-Експорт" д.о.о. Теслић.
Из ове фирме поручују да су сви наводи о незаконитом раду лажни, те су изнијели правне и техничке чињенице са циљем да се, како наводе, зауставе манипулације.
Из компаније истичу да се актуелна пресуда Врховног суда Републике Српске односи искључиво на фазу детаљних геолошких истраживања која су одавно завршена, због чега је тај уговор већ истекао и правно више не постоји.
Како наводе у саопштењу, поништење је услиједило због формалних недостатака, а не због суштинских незаконитости:
"Врховни суд јесте поништио концесију за истраживање, али искључиво због ситних административних недостатака у процедури, а не због било каквог угрожавања терена. Наша компанија је комплетирала елаборат о резервама минералних сировина који је прошао све законске верификације, чиме је и правно и стручно доказана легалност преласка у фазу експлоатације."
Такође додају да је претходна еколошка дозвола стављена ван снаге због употребе термина "ремедијација" у судском поступку, али да је тај формални недостатак усклађен са административним захтјевима, те да је нова еколошка дозвола већ издата у складу са пресудом и да је званично на снази.
У компанији "Дрво-Експорт" тврде да иза најављених протеста мјештана не стоји бригу за екологију, већ да је ријеч о политичкој позадини.
"Потпуно је јасно да поједини медији и увезани кругови имају задатак да блате компанију која запошљава велики број људи и уредно плаћа порезе. Вође ових протеста су истакнути активисти опозиционих политичких опција у Приједору који рудник користе као платформу за скупљање политичких поена. Располажемо и информацијама да се поједини организатори баве сумњивим радњама, о чему ће јавност и надлежни органи бити благовремено обавијештени", наводе из ове компаније.
На крају саопштења поручују да настављају са радом искључиво у оквирима закона и да неће дозволити да "уцјене политиканата зауставе инвестицију од општег значаја за Приједор и Републику Српску".
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