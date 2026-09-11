Могућ и мраз: Многи ће бити разочарани прогнозом

Аутор:АТВ редакција
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Од сутра у нашем региону осјетно хладније уз температуре типичне за овај дио године.
Данас премјештање падавинске зоне хладног фронта, на истоку веома топло, а од сутра свугдје осјетно свјежије, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
Током сљедеће седмице пролазне падавине су могуће у понедјељак, затим у четвртак и за наредни викенд. Температуре углавном око просјека.
Обилније падавине се на истоку региона не очекују, до пред сам крај септембра.
Данас ће се преко региона премјештати хладан фронт доносећи пролазну кишу, грмљавинске пљускове, а понегдје су могуће и локалне непогоде, посебно на подручју сјевероисточне БиХ, источне Хрватске, западне Србије, сјеверне Шумадије, Војводине и источне Србије. Постоји опасност од појаве града. У зони хладног фронта, вјетар у окретању на пролазно јак до олујан сјеверозападни.
У ноћи ка суботи рјеђи пљускови се очекују и на југоистоку Србије, гдје ће, такође, освјежити.
У суботу над већим дијелом региона суво, али осјетно свјежије, уз умјерен сјеверозападни вјетар. Ријетка појава кише још могућа понегдје на крајњем југоистоку региона.
Данашњи температурни распон од око 17 на западу до око 37 степени на истоку региона, а сутра осјетно хладније и над цијелим регионом од 16 до 23 степена Целзијуса, дуж Јадрана до 27 степени.
У недјељу слично вријеме, али ће ноћи постати врло свјеже, уз минимуме до 1 до 13 степени Целзијуса, док на високим планинама, преко 1.800 метара надморске висине, може бити приземног мраза.
У понедјељак могуће још једно пролазно наоблачење и пљускови понегдје, температуре без веће промјене.
Средином сљедеће седмице накратко мало топлије уз максимуме од 22 до 27 степени Целзијуса, али у сљедећи четвртак пролазна киша и ново освјежење.
Још једно пролазно наоблачење уз пљусковите падавине се очекује око 20. септембра. Послије 26. септембра могло би бити услова за јачу циклогенезу у нашој близини која би, уколико се догоди, могла донијети конкретнију кишу и истоку региона, преноси "Српскаинфо".
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