Одложена блокада граница

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Блокада граница, односно протест превозника који је био најављен за понедјељак, 14. септембар 2026. године на граничним и административним прелазима Србије, одлаже се до даљег, сазнаје "Блиц Бизнис“.
Протест превозника, који је био заказан за 14. септембар на граничним и административним прелазима Србије, одложен је до даљег након напретка у преговорима са представницима Европске уније.
Република Српска
Минић: У великом инвестиционом циклусу нисмо заборавили цркву
Организациони одбор протеста саопштио је да је одлука донијета послије најновијих разговора са Канцеларијом ЕУ у Србији, током којих је остварен помак у рјешавању проблема професионалних возача са Западног Балкана.
Напредак у вези са посебним визама за возаче
Према наводима Удружења, постигнут је напредак у дефинисању рокова за издавање посебних виза професионалним возачима са Западног Балкана.
Како је наведено, дипломатске активности државних институција дале су резултате код већег броја земаља чланица ЕУ.
"Будући да је примарни циљ Удружења увијек био рјешење проблема, а не сам протест, сматрамо да је у овом тренутку одговорно и сврсисходно дати шансу институционалном договору и реализацији преузетих обавеза", наводи се у саопштењу.
Република Српска
Додик: Годишњица егзодуса Срба из Србобрана није само датум већ тешка избјегличка судбина хиљада људи
Из Организационог одбора поручују да је окупљање на границама крајња мјера и да сада желе да покажу добру вољу за проналажење конструктивног рјешења, пошто су преговори, како истичу, коначно помјерени са мртве тачке.
Протест није отказан
Удружење наглашава да протест није отказан, већ одложен.
Представници превозника пратиће да ли ће договорени кораци бити спроведени у обећаним роковима. Уколико дође до опструкције или одступања од договора, биће одређен нови термин протеста и превозници ће поново бити позвани на окупљање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму