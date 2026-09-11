Изборни скенери закочили: Како је протекао пробни изборни дан?

Аутор:АТВ редакција
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Листићи штампани само дан раније и кашњење отварања изборне јединице од преко два и по сата обиљежили су пробни изборни дан у Лакташима.
Имагинарно гласачко мјесто имало је стварне проблеме. Изборни скенер није могао препознати отисак прста старијих грађана.
Све је изгледало мање као проба а више као генерална проба за хаос.
"Листиће смо требавали добити јутрос у периоду у 7 до 9, пошто су се тек јуче иштампали али ето код нас су стигли у 11 и 15 , знам да их Бањалука није ни добила", казала је предсједник Градске изборне комисије Гордана Нишић и додала:
"Већина старијих лица апарат им не препознаје отисак прста, па је колега који је данас био предсједник бирачког одбора са својом картицом уносио потребне податке да би тај бирач могао гласати и мало теже су се сналазили у гласачким кабинама.Проблем су им сад ти нови гласачки листићи то заокруживање кругова то што су сад само бројеви не пишу имена кандидата. Данас мсо им то мало покушавали да објаснимо." 6:00
Данас јесу али на изборни дан им неће смјети помоћи. Једино лица која нису писмена и имају ИКС знак у личној карти имаће право на асистента.
Мирко Гвозденац дошао је данас на изборно мјесто како би се упознао са новим изборним технологијама. Како каже није уобичајно и мисли да ће бити проблема.
"Није баш као што смо научили, ове нове технологије одузимају времена.
Је л мислите да ће старијој популацији бити теже мало се тресу руке?
- Сигурно ће бити теже сигурно док прегледају имена", истакао је Гвозденац.
Сама процедура гласања је нешто сложенија и захтјева више времена.
"Ту смо имали мали застој јер се покварио један уређај који је штампао гласачке листиће, тако да је каснио утовар. То је грешка која се десила, али ћемо то за праве изборе отклонити. Управо сам добио једну информацију да уређај за идентификацију на овом мјесту ради 100%, сви бирачи који су дошли могли су извршити своју идентификацију. Једна од битних ствари због које уводимо нову технологију јесте да не може у ваше име нико други гласати", казао је предсједник Централне изборне комисије БиХ Јован Калаба.
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