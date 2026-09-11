Изборни систем пао на тесту, али уз научену лекцију

Аутор:АТВ редакција
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Ако ништа друго, систем је већ почео да даје резултате-прије избора је утврђено да не функционише. Ако је ово свеобухватна провјера функционалности, интегритета, сигурности и поузданости, онда је тест успјешно положен.
Скоро ниједно бирачко мјесто које смо данас обишли није отворено на вријеме. Нека нису отворена уопште. Тестни гласачки листићи у Бањалуку су стигли три и по сата након што је бирачко мјесто требало да буде отворено. Многи су људе или враћали с бирачких мјеста, или их забаваљали усменим предавањима. Бијељина је требало да гласа на три бирачка мјеста - два регуларна и једно имагинарно.
"Нажалост, нама није стигла ни опрема ни материјал пратећи да би се та два бирачка мјеста уопште данас отворила. На овом имагинарном бирачком мјесту је стигла опрема негдје и остали пратећи материјал негдје око 10.30. до 4.06", изјавила је предсједник Градске изборне комисије Бијељина Дијана Савић Божић.
"Јутрос смо имали негодовање људи, око 200 људи смо вратили са бирачког мјеста јер нисмо имали информацију када ће нам листићи стићи", истакао је члан Градске изборне комисије Добој Велибор Јеринић.
Централна изборна комисија каже - квар у штампарији.
"Поред кашњења листића, каснили су и бирачи, који су се дуже од очекиваног задржавали у гласачким кабинама. Три до 5 минута у просијеку... Биљеже се и много дужа задржавања", казао је предсједник Централне изборне комисије БиХ Јован Калаба.
"Ради се о старијим бирачима који нису послушали упуте које су им дате приликом преузимања гласачких листића", додао је предсједник Градске изборне комисије Бањалука Дубравко Малинић.
"Имајући исто у виду да су данас углавном долазили млађи људи, сматрамо да је изборни процес доста спор и да ће бити још спорији када буду редовни избори јер се овдје ради о имагинарним кандидатима и не стварним странкама", изјавио је члан Градске изборне комисије Добој Велибор Јеринић.
Пробно гласање каснило је око сат времена и у Теслићу јер материјал није стигао на вријеме. И они највећи изазов виде у гласању старије популације.
"Највише се плашимо ово кад буду старије особе, пошто сад видимо да је задржавање особа нам буде и пет-шест минута по једној особи на гласању, кад су у питању старије особе", рекла је предсједник Градске изборне комисије Теслић Биљана Божић.
Неки од људи који су данас пробали да гласају већ страхују од неважећег листића.
Зашто је естно, а стресно, питали смо грађане Мостара:
"Стога што је то пуно информација... Људи који су у годинама, који нису усредоточени, биће проблема кад буду гласовали. Мислим да ће бити пуно листића који ће бити неважећи", "Није баш као што смо научили, ове нове технологије одузимају времена", "Сигурно ће бити теже сигурно док прегледају имена".
"Проблем су им сад ти нови гласачки листићи то заокруживање кругова то што су сад само бројеви не пишу имена кандидата. Данас мсо им то мало покушавали да објаснимо", објаснила је предсједник Градске изборне комисије Лакташи Гордана Нишић.
Данас јесу али на изборни дан им неће смјети помоћи. Једино лица која нису писмена и имају ИКС знак у личној карти имаће право на асистента.
Проблем са старијим бирачима данас није било само што им треба дуже времена за гласање. Изборни скенер није могао препознати отиске прстију старијих грађана. Све је изгледало мање као проба а више као генерална проба за хаос.
"Већина старијих лица апарат им не препознаје отисак прста, па је колега који је данас био предсједник бирачког одбора са својом картицом уносио потребне податке да би тај бирач могао гласати и мало теже су се сналазили у гласачким кабинама", додала је Нишићева.
Иронија је у томе што је управо скенирање отиска прстију кључна новост предстојећих избора.
Проблем са скенерима нису само отисци. Каснили су пробни листићи, касне грађани, али касне и скенери.
"Оно што смо ми уочили, а што је за нас изненађење је доста успорен рад скенера у смислу да, кад се убацују 4 гласачка листића, значи ипак треба времена да се убаци један по један листић, јер ви наредни листић не можете убацити у скенер док не добијете сигнал да он може да прихвати тај листић", рекао је предсједник Градске изборне комисије Бањалука Дубравко Малинић.
Скенери нису спори, осим кад јесу, информације су из Приједора. Већ су били дио пилот пројекта, па не брину много. Осим ако опрема закаже.
"Брзо је скенирање, али кад је све уредно. Међутим, некад се зна и заглавити и тако даље и сама чињеница да гласачи не излазе континуирано него у валовима, таласима, тако да може доћи до загушења", додао је предсједник Градске изборне комисије Приједор Жељко Шкондрић.
Гужве које се могу десити могу довести до одустајања бирача и мање излазности. Скенере као највећи изазови идентификовали су и у Зворнику.
"Скенер гласачког листића до сада се показао као нај, уским грлом у комплетном изборном процесу, обзиром на брзину, онај, скенирања. Све остало иде брже и мање показује проблеме, док он сам... ево, имали смо два пута, морали смо га ресетовати, што успорава изборни процес", изјавио је предсједник Градске изборне комисије Зворник Мустафа Арифовић.
Има бирача којим нови начин гласања није велики изазов. Скенери мало успоравају, али остало је мање-више исто.
"Мислим да неће бити проблема. Људи мало само треба да се сконцентришу", "Једино можда више вријеме то што иде у скенер, да сачекате да скенер одради своје", "Па, једноставно је. Само погледате, имате смјернице и није проблем никакав", навели су бирачи.
Једна од наших екипа данас је успјела да пронађе имагинарно бирачко мјесто на којем је тестно гласање почело на вријеме. Проблема данас није било у Требињу, а не очекују их ни на изборима.
"Па, искрено, не плашимо се апсолутно ничега. То одмах могу да кажем што се тиче ових нових изборних технологија", изјавио је предсједник Градске изборне комисије Требиње Синиша Терзић.
Пробни избори каснили су широм БиХ, између осталог и неколико километара од Централне изборне комисије у Сарајеву. Општинска комисија Нови Град Сарајево искористила је прилику да обучи грађане, али без практичне наставе.
"Тако да смо искористили ту прилику да грађани не губе вријеме, да им што ближе можемо, макар на теоретски начин упознати с овим дијелом процеса", навео је предсједник Општинске изборне комисије Општине Нови Град Сарајево Ален Зорлак.
Не може се ово десити на изборни дан јер се материјали достављају раније, кажу у општини Нови Град Сарајево, гдје иначе имају око 160 бирачких мјеста на мање од 50 квадратних километара. Добављач је, према информацијама које имају градске и општинске изборне комисије из централе у Сарајеву, дужан да достави опрему и материјале најкасније 3 дана прије дана избора. Бањалука, на примјер, која има око 260 бирачких мјеста на више од 1.200 квадратних километара није незабринута достављање изборног материјала и опреме за саме изборе.
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