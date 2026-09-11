Шта очекивати од Златка Лагумџије на Генералној скупштини УН-а?

Аутор:Марко Гаврић
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Генерална скупштина Уједињених нација поново ће бити мјесто гдје ће се говорити и о БиХ. А судећи према порукама из политичког Сарајева тешко је очекивати да ће изостати позната реторика о Републици Српској и Србима. Да ли ће и овај пут говорити без изношња ставова друга два народа.
Још један одлазак пред Генералну скупштину УН-а, још једна прилика за Сарајево да свјетској јавности представи своју верзију БиХ. Ако је судити према досадашњој реторици, ни овога пута неће изостати напади на Републику Српску. Лагумџија и Бећировић поново ће говорити у име БиХ, али и овај пут вјероватно без изношења ставова друга два народа. Српски члан Предсједништва БиХ каже да се годинама дешава да то чине у своје има и да некоректно настоје да прикажу да је то став цијеле БиХ.
Од говора амбасадора БиХ у УН на сједници у Њујорку не очекујем ништа добро јер је из политичког Сарајева видљива нескривена мржња према Српској, порука је премијера Српске.
"Једноставно ово је отворена политичка борба, не скривена мржња из политичког Сарајева коју покушавамо колико год је то могуће игнорисати и радити све оно што треба за Републику Српску, да скратим од њих не очекујемо ништа добро", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Бећировић и Лагумџија су и раније наступали без усаглашене заједничке платформе Предсједништва БиХ, чиме су прекршили Устав БиХ. Говорницу УН-а су искористили за изношење лажних аргумената и политичке нападе, оцјена је Мирослава Вујичића.
"Све што буде износио нема апсолутно никакве тежине зато што његово излагање није усаглашено у Предсједништву, а Предсједништво је једино задужено за вођење спољне политике, његов наступ ће бити његов појединачни и сигуран сам да ће у том наступу напасти Републику Српку , оптужити Републику Српску и Милорада Додика", истакао је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.
Република Српска је та која увијек позива на мир, дијалог и поштовање Дејтонског споразума, а из ФБиХ то покушавају да сруше, поручио је министар правде Српске.
"Зато нама треба споразум о специјалним паралелним везама са матицом Србијом којег имамо да га поштујемо сви, требају нам закључци Свесрпског сабора које треба да поштују и Српска и Србија кроз институције", изјавио је министар правде Републике Српске Горан Селак.
"Од њих не очекујем апсолутно ништа добро и од њих очекујем да се покажу као највећи непријатељи БиХ, ти који говоре о томе како унитарна БиХ једина може или треба да постоји они су највећи непријатељи БиХ", додао је сенатор Републике Српске Александар Вулин.
Бошњачки политичари су показали безброј пута да су они и даље остали у наративу 90-их, а обраћања ће бити у сврху политичке кампање, оцјена је стручњака за међународне односе.
"Не треба заборавити да уколико се Бећировић буде обраћао да ће се он прије свега обраћати свом изборном тијелу, то ће бити једна предизборна, у сред кампање један говор који ће бити усмјерен бошњачким бирачима, наравно за очекивати је да ће већи дио говора бити усмјерен и против Србије", изјавила је стручњак за међународне односе Нина Сајић.
Из политичког Сарајева посљедњих дана све су гласнији у покушајима представљања Републике Српске у што негативнијем контексту, не бирају се ријечи, али ни дјела. Изборна је година, па се средства не бирају, а све је већи број адреса на које пристиже њихова кукњава.
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