''Сумња се да су Шмит и Марфи прали паре у БиХ"

Аутор:АТВ редакција
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Шеф мисије БиХ при ЕУ Обрад Кесић сматра да Вашингтон с правом спроводи истрагу против Кристијана Шмита јер има назнака да је са бившим амбасадором САД у БиХ ненамјенски трошио амерички новац не само у вези са предсједником Милорадом Додиком, већ и против предсједника САД Доналда Трампа.
Коментаришући иницијативу америчког конгресмена Селест Малој да се испита мијешање Шмита и Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ у демократске процесе у Републици Српској, Кесић је рекао да је то тек први корак и да није она једина која је то урадила.
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Он је навео да су адвокати, који су представљали Републику Српску раније тражили од америчког Министарства правде да се покрену истраге у вези са три кључна питања, од којих је једно везано за улогу Шмита у наметању одлука и измјене закона ван правног система и владавине права.
"Друго је било везано за сумње да је повезан са особама које су укључене у велику корупцију, аферу корупције у вези са додјелом уговора за спровођење избора са новом технологијом", рекао је Кесић за "Спутњик".
Према његовим ријечима, треће питање се односило на Шмитову умијешаност са бившим америчким амбасадором, са невладином сектором који се финансирао од УСАИД-а и извора из претходне америчке администрације.
"Сумња се да су прали паре за кориштење у политичкој борби у САД против Доналда Трампа", рекао је Кесић.
Он је додао да су од три предмета два сигурно покренута јер постоје индиције да су закони прекршени, односно злоупотријебљена средства, као и да се радило директно у сарадњи са доскорашњим амбасадором у БиХ Мајклом Марфијем.
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Кесић је навео да су амерички истраживачи у вези са другим питањима ишли за Бањалуку и испитивали свједоке, а да је све везано за кориштење америчких средстава за подршку глобалистичкој идеологији, која се користила у борби против Трампа.
Појаснио је да у САД постаји низ закона који прате како се америчке паре троше, те стога Шмит подлијеже овим законима уколико је амерички новац трошио ненамјенски и у неке друге сврхе.
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