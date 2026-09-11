Дулановић напустио БиХ: Конаковић наставља да заоштрава ситуацију

Аутор:АТВ редакција
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Војни аташе у Амбасади Србије Милан Дулановић напустио је БиХ, а министар иностраних послова Елмедин Конаковић наставља да заоштрава ситуацију, те је позвао троје радника у Амбасади БИХ у Србији да се врате у сједиште МИП-а.
"Данас смо издали налог за повратак у сједиште у МИП за троје наших упосленика амбасаде у Београду, због консултација", рекао је Конаковић.
Подсјећамо, Конаковић је у сриједу, без консултација са Предсједништвом БиХ, издао налог за протјеривање двојице представника Амбасаде Србије у Сарајеву.
Конаковићева брука је још већа јер је он издао налог да се из БиХ протјера особа која уопште и није у земљи. Ријеч је о савјетнику БИА Данку Максимовићу, о чему опширније можете прочитати на линку у наставку.
БиХ
Конаковић не зна шта ради: Протјерао би човјека који уопште није у БиХ
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