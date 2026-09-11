Оптужена да је опушком запалила ауто полицајца

Аутор:АТВ редакција
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Против Ј. С, рођене у Љубушком, подигнута је оптужница због кривичног дјела оштећење туђе ствари, након што је, према наводима оптужнице, неугашени опушак цигарете бацила на зелену површину у Широком Бријегу.
Опушак је изазвао пожар који се проширио на паркирано возило и проузроковао материјалну штету.
Оптужницу је пред Општинским судом у Широком Бријегу подигло надлежно тужилаштво, а случај се односи на догађај који се догодио 24. јула 2025. године око 15:20 сати.
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Према наводима оптужнице, Ј. С. се у том тренутку налазила на путу поред објекта у којем је смјештено више правосудних институција, у непосредној близини паркираног аутомобила Пасат.
Како се наводи, жена је запалила цигарету, а приликом одласка са мјеста догађаја неугашени опушак бацила је на травнату површину уз зграду. Након тога се удаљила својим аутомобилом Рено Меган.
Опушак је, према наводима оптужнице, наставио тињати међу ниским растињем, након чега се ватра распламсала и почела ширити зеленом површином.
Пламен је потом захватио лијеву страну паркираног Пасата. Усљед дјеловања ватре дошло је до топљења пластичних дијелова аутомобила, чиме је на возилу причињена материјална штета.
Тужилаштво сматра да је Ј. С. својим поступком починила кривично дјело оштећење туђе ствари из члана 293. став 1. Кривичног закона Федерације БиХ.
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Оптужница је подигнута 7. априла 2026. године.
Важно је подсјетити да се, према начелу пресумпције невиности, свака особа сматра невином све док њена кривица не буде утврђена правоснажном судском пресудом.
"Бљесак.инфо" раније је објавио информацију о пожару који је избио са западне стране зграде Полицијске управе Широки Бријег.
Тада је ватра захватила ниско растиње, али се проширила и на једно паркирано возило.
Према тадашњим незваничним информацијама, аутомобил је био у приватном власништву полицијског службеника. У тренутку избијања пожара његов узрок није био познат, а након обављеног увиђаја полиција је најавила наставак истраге.
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Према садашњим наводима оптужнице, истрагом је утврђено да је пожар, како се сумња, изазвао неугашени опушак цигарете.
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