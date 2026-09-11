Помагачи Жељка Вујовића на слободи

Аутор:Бојан Носовић
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Мирко Самарџић и Гојко Чубрило који се сумњиче да су помагали Жељку Вујовићу да побјегне из мјеста Бијељани након што је прегазио четири младића пуштени су из притвора тако су одлучиле судије Основног и Окружног Суда у Требињу што су данас и потврдили за АТВ.
Мирко Самарџић се сумњичи за кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела и био је пред требињским Окружним судом.
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"Рјешењем број 15 0 К 007233 26 Кпп 4 од дана 9.9.2026. године укинут је притвор осумњиченом Мирку Самарџићу јер су престали законски разлози за даље задржавање осумњиченог, након што су обезбијеђени докази важни за кривични поступак", стоји у одговору Окружног суда у Требињу и напомињу.
"Рјешењем број 15 0 К 007233 26 Кпп од дана 26.8.2026. г. одређен је притвор против осумњиченог Мирка Самарџића, због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела из члана 333. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика Републике Српске. Притвор је одређен из разлога прописаних одредбом члана 197. став 1. тачка б) ЗКП-а, а који притвор по том рјешењу може трајати најдуже мјесец дана, а има се рачунати од момента лишења слободе осумњиченог, односно од 23.8.2026. године", пишу из Окружног суда Требиње.
Самарџић је заједно са Жељком Вујовићем био пред Окружним док су друго двоје ухапшених Марија Ивковић и Гојко Чубрило пред требињским Основним судом. И Чубрило је на слободи, а ево одговора:
"Везано за Ваш упит о мјери притвора коју мјеру је овај суд одредио против осумњичених М. И. и Г. Ч., обавјештавамо Вас да је овај суд донио рјешење којим је укинуо мјеру притвора против осумњиченог Г. Ч. због тога што су престали законски разлози за одређивање притвора прописани одредбом члана 197. став 1. тачка б) Закона о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 53/12, 91/17, 66/18 и 15/21-у даљем тексту ЗКП РС) због којих је исти и одређен (докази су обезбијеђени), па је суд донио наведено рјешење о укидању притвора сходно одредби члана 196. став 5. ЗКП РС и одредби члана 196. став 4. цитираног закона.Наведено рјешење о укидању притвора против осумњиченог Г. Ч. је правноснажно”, кажу за АТВ из Основног суда у Требињу.
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Из Окружног суда још подсјећају и на Рјешење везано за Жељка Вујовића.
"Обавјештавамо Вас да је рјешењем број 15 0 К 007231 26 Кпп 2 од дана 26.8.2026. године одређен притвор против осумњиченог Жељка Вујовића, због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Тешко убиство из чл. 125. ст. 1. тачка 4. и 6. Кривичног законика Републике Српске у вези са чл. 22. истог Законика. Притвор по наведеном рјешењу може трајати најдуже мјесец дана, рачунајући од дана 23.8.2026. године. Притвор је одређен из разлога прописаних одредбама чл. 197. ст. 1. тачка в) и г) Закона о Кривичном поступку Републике Српске“, стоји у одговору требињског Окружног Суда.
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