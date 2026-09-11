Педофил пронађен мртав у КПЗ-у Мостар

Илија Мишетић, правоснажно осуђен на три године и осам мјесеци затвора због кривичних дјела задовољавања похоте пред дјететом или малољетником и упознавања дјетета с порнографијом, пронађен је мртав у Стационару Казнено-поправног завода Мостар.

Мишетић је, према информацијама којима располаже овај портал, јучер пронађен без знакова живота у просторијама Стационара КПЗ-а Мостар, гдје се налазио на издржавању казне затвора.

Околности његове смрти за сада нису познате, а више информација требало би бити познато након проведених службених радњи и утврђивања чињеница.

Подсјетимо, Кантонални суд у Широком Бријегу недавно је у жалбеном поступку Илији Мишетићу изрекао правоснажну казну затвора у трајању од три године и осам мјесеци за кривична дјела „Задовољавања похоте пред дјететом или малољетником“ и „Упознавање дјетета с порнографијом“, преноси Мостар.ливе