Огласило се ОЈТ Бањалука о удесу на Мањачи: Погинуо младић из Рибника

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула у саобраћајној незгоди која се догодила јуче у мјесту Горње Ратково у Рибнику, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Како наводе, незгода се догодила око 16.05 часова, а у њој су учествовала два возила.
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"У саобраћајној незгоди учествовали су: теретно возило марке „Мерцедес“ којим је управљао С.Н. рођен 1992. године из Мркоњић Града, и путничко возило марке „Пежо“ којим је управљао М.Б рођен 2002. године, из Рибника.
Приликом саобраћајне незгоде смртно је настрадао возач путничког возила „Пежо“ лице М.Б. из Рибника", наводе из ОЈТ Бањалука.
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Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Рибник.
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању свих околности наведене саобраћајне незгоде, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС.
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