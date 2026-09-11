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Удес на западном транзиту у Бањалуци, стварају се гужве

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11.09.2026 07:49

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Судар два аутомобила догодио се јутрос на западном транзиту у Бањалуци, што је проузроковало велике саобраћајне гужве.

У удес који се догодио код салона намјештаја “Комо” учествовали су аутомобили пежо и голф.

На аутима је причињена материјална штета, а није познато да ли има повријеђених особа.

На овој дионици пута створиле су се велике колоне возила.

(Независне )

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Тагови :

удес

Саобраћајна незгода

Бања Лука

Полиција

гужва у саобраћају

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