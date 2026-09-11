Удес на западном транзиту у Бањалуци, стварају се гужве

Аутор:АТВ редакција
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Судар два аутомобила догодио се јутрос на западном транзиту у Бањалуци, што је проузроковало велике саобраћајне гужве.
У удес који се догодио код салона намјештаја “Комо” учествовали су аутомобили пежо и голф.
На аутима је причињена материјална штета, а није познато да ли има повријеђених особа.
На овој дионици пута створиле су се велике колоне возила.
(Независне )
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