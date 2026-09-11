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Школа послије 20 година отворила врата само због једне дјевојчице

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11.09.2026 08:37

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Школа је образовно-васпитна установа у којој наставници преносе знања ученицима према утврђеном плану и програму
Фото: pexels/Caleb Oquendo

Школа на малом италијанском вулканском острву Стромболи поново је отворена послије више од 20 година, а за сада је похађа само једна ученица.

Шестогодишњу Ајшу је првог дана школе дочекала њена учитељица, објавила је италијанска новинска агенција Анса. Њени родитељи годинама воде кампању за поновно отварање школе у ​​удаљеном селу Ђиностра на западној обали острва.

Село има око 40 становника

Стромболи се налази у Средоземном мору, сјеверно од Сицилије, и дио је Липарског архипелага. Острво је најпознатије по истоименом активном вулкану високом 930 метара, који редовно еруптира. Ђиностра има само око 40 становника ван туристичке сезоне, а до села се може доћи само морем. Нова школа се налази у просторијама локалне парохијске цркве.

Ајша је рођена на Стромболију, од оца туниског грађевинског радника. Њена мајка, Моика Абате, раније је описала поновно отварање школе италијанским дневним новинама „Ла Република“ као „велики успјех, не само за нас, већ за цијелу заједницу Липарских острва и за цијелу Ђиностру“.

Надају се да ће зауставити пад популације

Многе породице које живе на малим острвима у региону од септембра до маја су приморане да се преселе како би њихова дјеца могла да похађају школу, рекао је Рикардо Гуло, градоначелник Липарских острва. Гуло се нада да ће поновно отварање школе у ​​Ђиностри бити први корак ка заустављању вишегодишњег пада броја становника на седам насељених острва архипелага, преноси Индекс.

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Тагови :

Школа

Острво

Италија

Дјевојчица

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