Школа послије 20 година отворила врата само због једне дјевојчице

Аутор:АТВ редакција
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Школа на малом италијанском вулканском острву Стромболи поново је отворена послије више од 20 година, а за сада је похађа само једна ученица.
Шестогодишњу Ајшу је првог дана школе дочекала њена учитељица, објавила је италијанска новинска агенција Анса. Њени родитељи годинама воде кампању за поновно отварање школе у удаљеном селу Ђиностра на западној обали острва.
Стромболи се налази у Средоземном мору, сјеверно од Сицилије, и дио је Липарског архипелага. Острво је најпознатије по истоименом активном вулкану високом 930 метара, који редовно еруптира. Ђиностра има само око 40 становника ван туристичке сезоне, а до села се може доћи само морем. Нова школа се налази у просторијама локалне парохијске цркве.
Ha aperto sull’isola di Stromboli la scuola più piccola d’Italia, con una sola alunna
https://t.co/yt7FeSLPhn— Il Post (@ilpost) September 10, 2026
Ајша је рођена на Стромболију, од оца туниског грађевинског радника. Њена мајка, Моика Абате, раније је описала поновно отварање школе италијанским дневним новинама „Ла Република“ као „велики успјех, не само за нас, већ за цијелу заједницу Липарских острва и за цијелу Ђиностру“.
Многе породице које живе на малим острвима у региону од септембра до маја су приморане да се преселе како би њихова дјеца могла да похађају школу, рекао је Рикардо Гуло, градоначелник Липарских острва. Гуло се нада да ће поновно отварање школе у Ђиностри бити први корак ка заустављању вишегодишњег пада броја становника на седам насељених острва архипелага, преноси Индекс.
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