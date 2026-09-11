Израел: Дигли смо у ваздух главни систем тунела Хезболаха у Либану

Аутор:АТВ редакција
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Напетости расту око два кључна поморска пролаза на Блиском истоку. Хути су ојачали контролу над Баб ел Мандебом, док је кроз Ормуски мореуз у сриједу прошло седам бродова, у односу на десетодневни просјек од 14.
Хути су заузимањем луке Мока ојачали контролу над мореузом Баб ел Мандеб, док Ројтерс наводи да се њихово напредовање одвија уз директна упутства иранске Револуционарне гарде. Саудијске снаге извеле су десетине удара у Јемену. Број бродова који пролазе кроз Ормуски мореуз додатно је смањен.
Кроз Ормуски мореуз у сриједу је прошло седам бродова, у односу на 12 дан раније и десетодневни просјек од 14. Иран је истовремено привремено укинуо таксу од 10 одсто за стране бродове који превозе нафту, гас и течне нафтне деривате у земљу и из ње.
Предсједник САД Доналд Трамп запријетио је Техерану нападом на нуклеарни комплекс на планини Пијук.
Више америчких војних авиона оштећено је у иранском нападу на ваздухопловну базу „Мувафак Салти“ у Јордану, објавила је новинарка Си-Би-Еса.
Волстрит џорнал пише да је Иран против америчких бродова користио напредне балистичке ракете и да поново производи ракете у подземним постројењима.
ИАЕА је регистровала грађевинске активности на планини Пикакс у Ирану, али наводи да нема конкретне информације о томе шта се тамо дешава. Амерички предсједник Доналд Трамп упозорио је да би САД могле да нападну ту локацију.
Израелски министар одбране Израел Кац запријетио је Ирану „најснажнијим одговором досад“ у случају напада на Израел. Истовремено, ирански амбасадор при УН осудио је нове америчке санкције иранском ваздухопловном сектору, називајући их „економским тероризмом“.
(РТС)
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