Logo

Тешка несрећа у Швајцарској: Аутобус пун туриста пробио ограду и слетио с пута, има мртвих

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 07:29

Коментари:

0
„Припадници хитних служби реагују након несреће у којој је учествовао туристички аутобус у близини Суша, у кантону Граубинден, Швајцарска, у четвртак, 10. септембра 2026. године.“
Фото: Таnjug/Jon Duschletta/Engadiner Post/Keystone/AP

Више особа је погинуло и повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи у алпском селу Суш, на истоку Швајцарске, у којој је учествовао аутобус у којем се налазило 48 туриста из Холандије.

Холандски туристички аутобус скренуо је са пута између Цернеза и Суша и ударио у заштитну ограду поред семафора на градилишту, саопштила је Кантонална полиција Граубинден, а пренио „Блик“.

Иако још није саопштено колико има погинулих и повријеђених, на лицу мјеста виђена су погребна возила, бројна амбулантна возила Хитне помоћи, као и неколико спасилачких хеликоптера.

Према првим информацијама, туристички аутобус је јуче око 16.45 часова на путу између Суша и Цернеза ударио у заштитну ограду, пробио је, а затим прелетио преко пута, клизио кратко низ насип и зауставио се на боку.

Мјесто несреће налази се у грађевинској зони, а према ријечима очевидаца, пут је у области у којој се догодила саобраћајна несрећа дјелимично сведен на једну траку.

Према извјештајима холандских медија, претпоставља се да је возач аутобуса морао да скрене како би избјегао препреку или камен на путу.

Према подацима холандског удружења туристичке индустрије АНВР, у аутобусу је било укупно 49 холандских држављана – возач и 48 путника.

Швајцарски предсједник Ги Пармелин је у поруци коју је објавио на платформи Икс рекао да ће се „надлежне швајцарске власти побринути да се спроведе свеобухватна и темељна истрага како би се разјасниле све околности ове несреће“.

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Швајцарска

Саобраћајна несрећа

преврнуо се аутобус

слетио аутомобил

погинули

повријеђени туристи

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Свијет

Мајка оптужена за смрт бебе: Пијана оставила петомјесечну кћерку у кади

2 ч

0
Дан када се свијет радикално промијенио: 9/11 - Годишњица терористичких напада на САД

Свијет

Дан када се свијет радикално промијенио: 9/11 - Годишњица терористичких напада на САД

2 ч

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Свијет

Израел: Дигли смо у ваздух главни систем тунела Хезболаха у Либану

3 ч

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Свијет

Сумња на помагање Хезболаху: Америка увела нове санкције

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

06

Америчка тајна мисија у Саудијској Арабији

10

05

Трамп одбио нападе на Хуте у Јемену

10

04

Жупљанин: Односи Српске и Србије никада снажнији

09

52

Џенифер Лоренс отворила Инстаграм па упозорила пратиоце, а ево кога је првог запратила

09

48

Отуђена ћерка Илона Маска исмијала татине роботе у најновијој модној кампањи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима