Тешка несрећа у Швајцарској: Аутобус пун туриста пробио ограду и слетио с пута, има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Више особа је погинуло и повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи у алпском селу Суш, на истоку Швајцарске, у којој је учествовао аутобус у којем се налазило 48 туриста из Холандије.
Холандски туристички аутобус скренуо је са пута између Цернеза и Суша и ударио у заштитну ограду поред семафора на градилишту, саопштила је Кантонална полиција Граубинден, а пренио „Блик“.
Nach dem heftigen Unfall im Engadin äussert sich auch das Reiseunternehmen zum Geschehenen. Sie zeigen sich bestürzt – auch in den niederländischen Medien dominiert der schreckliche Unfall. https://t.co/jjaDcXq8VP pic.twitter.com/ag2Nxyb0bq— Blick (@Blickch) September 10, 2026
Иако још није саопштено колико има погинулих и повријеђених, на лицу мјеста виђена су погребна возила, бројна амбулантна возила Хитне помоћи, као и неколико спасилачких хеликоптера.
Према првим информацијама, туристички аутобус је јуче око 16.45 часова на путу између Суша и Цернеза ударио у заштитну ограду, пробио је, а затим прелетио преко пута, клизио кратко низ насип и зауставио се на боку.
Мјесто несреће налази се у грађевинској зони, а према ријечима очевидаца, пут је у области у којој се догодила саобраћајна несрећа дјелимично сведен на једну траку.
Према извјештајима холандских медија, претпоставља се да је возач аутобуса морао да скрене како би избјегао препреку или камен на путу.
Према подацима холандског удружења туристичке индустрије АНВР, у аутобусу је било укупно 49 холандских држављана – возач и 48 путника.
Швајцарски предсједник Ги Пармелин је у поруци коју је објавио на платформи Икс рекао да ће се „надлежне швајцарске власти побринути да се спроведе свеобухватна и темељна истрага како би се разјасниле све околности ове несреће“.
(РТС)
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