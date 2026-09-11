Дан када се свијет радикално промијенио: 9/11 - Годишњица терористичких напада на САД

Аутор:АТВ редакција
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Обиљежава се 25. годишњица терористичких напада на САД, када је живот изгубило око 3.000 људи. Два отета авиона су тада ударила у куле „близнакиње“ Свјетског трговинског центра у Њујорку, као и у комплекс Пентагон у Вашингтону. Један авион срушио се у Пенсилванији.
Директна посљедица терористичког напада 11. септембра 2001. године била је одлука Бијеле куће на челу са Џорџом Бушом Млађим да објави рат тероризму у свијету, што је несумњиво суштински одредило тенденције у међународним односима првих деценија 21. вијека.
У Сједињеним Америчким Државама са изузетном посвећеношћу сваке године подсјећају на жртве напада од прије 17 година.
Жртве терористичког напада су страдале након што су два отета авиона ударила у куле „близнакиње“ Свјетског трговинског центра у Њујорку, које су се потом срушиле, као и приликом удара трећег авиона на комплекс Пентагон у Вашингтону, и пада авиона у Пенсилванији.
Живот је изгубило око 3.000 људи. Из кула „близнакиња“ у Њујорку свега 20 људи успјело је да напусти зграде прије него што су се урушиле. Међу жртвама 11. септембра била су и 372 странца, укључујући и једног држављанина Србије.
Велике жртве су претрпјели и припадници њујоршких градских служби, прије свих ватрогасци. Чак 343 ватрогасца су погинула приликом пада кула „близнакиња“ док су настојала да некако помогну.
Деветнаест припадника Ал Каиде започело је напад отимањем четири путничка авиона који су узлетјели са аеродрома у Бостону, Њујорку и Вашингтону.
Отмичари су упали у кабине авиона и, служећи се ножевима за хартију као оружјем, преузели контролу над летјелицама.
Први авион „Американ ерлајнса“ ударио је у 8.46 часова у сјеверну кулу СТЦ-а, а убрзо затим и други авион компаније „Јунајтед“ ударио је у јужну кулу. Трећа отета летјелица ударила је у средиште Пентагона у Вашингтону, док се четврта срушила током борбе путника са терористима, како гласи званична верзија.
Касније су одговарајуће службе САД оцијениле да је „мозак“ напада који су се догодили био Калид Шеик Мухамед.
Командоси америчке војске извели су у прољеће 2011. године препад на једно имање у Пакистану гдје се крио Осама бин Ладен, оптужен да је одговоран за терористичке нападе на САД, и ликвидирали га, о чему је тадашњи амерички предсједник Барак Обама извијестио нацију и цијели свијет.
Судија војног суда у америчкој војној бази у заливу Гвантанамо на Куби, јануара 2013. године одбио је захтјев да се суђење петорици оптужених за нападе на Њујорк и Вашингтон 11. септембра 2001. јавно преноси путем телевизије.
На мјесту на којем су се налазиле куле СТЦ-а у Њујорку подигнуто је спомен-обиљежје жртвама, а сазидан је и нови Свјетски трговински центар.
Свака годишњица обиљежавања напада повод је и за изношење различитих спекулација, према којима је напад инсцениран како би се покренули нови ратови под окриљем борбе против тероризма.
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