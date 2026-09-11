Српска овог јутра богатија за 29 беба!

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, 14 дјевојчица и 15 дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 13, потом у Добоју пет, у Бијељини три, у Требињу и Источном Сарајеву по двије, те Зворнику, Приједору, Фочи и Градишци по једна, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и седам дјечака, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини три дјечака, у Требињу два дјечака, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, у Приједору, Фочи и Градишци по једна дјевојчица, а у Зворнику дјечак.
У невесињском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја.
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