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Српска овог јутра богатија за 29 беба!

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11.09.2026 07:54

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, 14 дјевојчица и 15 дјечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 13, потом у Добоју пет, у Бијељини три, у Требињу и Источном Сарајеву по двије, те Зворнику, Приједору, Фочи и Градишци по једна, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и седам дјечака, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини три дјечака, у Требињу два дјечака, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, у Приједору, Фочи и Градишци по једна дјевојчица, а у Зворнику дјечак.

У невесињском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

Породилишта

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